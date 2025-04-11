Один ремонт — минус зарплата: что происходит с ценами на СТО

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Когда машина становится не просто средством передвижения, а абонементом в сервис? Примерно тогда, когда пробег переваливает за 150 тысяч, а возраст — за 10 лет. И именно такой автопарк сегодня у большинства россиян.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель за рулём

Цена ремонта — как отпуск на югах

Сервисмены не скрывают: средний чек на ремонт вырос почти в 2,5 раза — теперь он составляет 50-55 тысяч рублей. Раньше механик справлялся за 4 часа, теперь может возиться до 12. Всё чаще машины остаются в сервисах на сутки и дольше.

Особенно "горячо" становится, если авто требует капремонта — а это уже не редкость: в мастерские всё чаще заезжают старички с пробегом 150-200 тысяч км и выше.

Запчасти? Забудьте

С новыми деталями — напряжёнка. Поставки ограничены, и теперь всё чаще не меняют, а восстанавливают старые элементы: от подрамников до бамперов. Особенно сложно с машинами ушедших брендов — детали ищут среди б/у или заказывают на заказ.

Почему так

По словам специалистов, большинство машин в стране — возрастом от 14 до 16 лет. Причина — пик продаж пришёлся на 2006-2008 годы. Люди не хотят расставаться с надёжными авто с понятной историей, даже если они требуют вложений. Проще починить, чем влезать в долги за новую.

Услуги дорожают, как билеты на самолёт

Шиномонтаж — дороже в 2 раза

Обычная чистка — +60%

Ремонт генератора — ощутимо подрос

Стоимость нормо-часа слесарных работ: раньше — 1100-1300 рублей, теперь — до 2000

Растёт и количество визитов на СТО — с 2,7 до 3,5 в год на одну машину. Всё это дополняется подорожанием логистики, доставки и самих деталей.

Машины стремительно стареют

По данным Росстата, средний возраст автомобиля в России увеличился почти на 5 лет за два года — с 7 до 11,5 лет. А средний пробег — около 20 тысяч км в год. В этих условиях старение техники — лишь вопрос времени.

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.



