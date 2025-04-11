Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Один ремонт — минус зарплата: что происходит с ценами на СТО
Котлеты, которые можно есть даже на ночь — и не мучиться
Джинса пошла вразнос: 7 фасонов платьев, которые взорвали подиумы
Вика Цыганова озвучила неожиданную причину, почему она ждёт возвращения Дмитрия Быкова* и Татьяны Лазаревой**
Ипотека против аренды: когда покупка жилья станет выгоднее
За красивой картинкой — риск для здоровья: тренер объяснила, какой ценой даётся успех в фитнес-марафонах
Этот азиатский рай дарит лето и обед за копейки — но есть нюанс
Материк трескается изнутри: древняя плита тянет Северную Америку на дно

Один взгляд вправо — и вы спасены: как не ослепнуть от встречных фар

2:03
Авто

Темнота, трасса, полный фарш — и вдруг: встречный автомобиль светит вам в глаза так, что дорога исчезает. Знакомо? Это не просто неудобно, а по-настоящему опасно. Особенно в сезон ночных путешествий.

ночь, шоссе, свет фар
Фото: Wikimedia Commons by photos8.com is licensed under Public domain
ночь, шоссе, свет фар

Почему светит "в лицо"

Причин масса: от плохо отрегулированных фар и ксенона в галогенных блоках — до банальной забывчивости водителей, не переключающих дальний. А если вы едете в горку — свет встречки буквально бьёт в глаза.

Что происходит с глазами

Когда ослепляет, зрение фокусируется на источнике света. Дорога? Она пропадает из поля зрения. И даже после того как машина проехала, требуется несколько секунд, чтобы снова начать видеть в темноте. А за эти секунды многое может случиться.

Что делать, если слепит

Вот конкретные приёмы, которые помогут не потерять контроль:

  • Оцените обстановку заранее. Где поворот, где перекрёсток, где возможная опасность — это важно знать до того, как станет плохо видно.

  • Моргните дальним — коротко. Это сигнал: "Переключись на ближний". Работает не всегда, но попытаться стоит.

  • Отведите взгляд к обочине. Смотрите правее, а не прямо в фары. Это действительно снижает эффект ослепления.

  • Прикройте один глаз. Морской трюк: один глаз закрыт — он "не ослеп". После проезда встречки вы его открываете и продолжаете видеть нормально.

  • Полная остановка — если ослепили наглухо. Включите аварийку и стойте, пока не восстановите зрение. Так требует ПДД.

Готовимся заранее

Мутное лобовое стекло усиливает блики в разы.

Проверьте:

  • нет ли налета изнутри;

  • справляются ли щетки;

  • работает ли омыватель.

Антибликовые очки и козырьки — штука спорная. Кому-то помогает, кому-то нет. Научного консенсуса пока нет.

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.
Количество фар может колебаться от одной (мотоцикл, мопед, велосипед), до нескольких десятков (крупный авиалайнер). .

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Наука и техника
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света Аудио 
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Авто
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают Аудио 
Секрет крепкой рассады — нашатырный рецепт, который знают не все
Садоводство, цветоводство
Секрет крепкой рассады — нашатырный рецепт, который знают не все Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Сводка с фронта: ВС РФ планируют зайти в Днепропетровск, Украине обещают разруху и бандитизм Дмитрий Плотников Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России Сергей Лебедев
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Последние материалы
Худеем с удовольствием: 6 ритуалов красоты и лёгкости
Хочешь просыпаться с идеальной кожей? Без этого средства не обойтись
Один взгляд вправо — и вы спасены: как не ослепнуть от встречных фар
Забудьте о зажимах в шее: фитнес-эксперт показала элементарные упражнения, доступные каждому
Советская версия харчо, которую хочется повторить
Цифры, которые удивляют: сколько россияне тратят на кухонную мебель
Цензура в кино: имя Алексея Кортнева стало невидимым в фильме День радио — артист высказался по этому поводу
Шампунь против шерсти: скрытая угроза частого купания вашего питомца
Ваш Android может быть небезопасен, даже если обновлён — вот что вы забываете
Пять мест в Хорватии, откуда Адриатика выглядит как картина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.