Один взгляд вправо — и вы спасены: как не ослепнуть от встречных фар

Темнота, трасса, полный фарш — и вдруг: встречный автомобиль светит вам в глаза так, что дорога исчезает. Знакомо? Это не просто неудобно, а по-настоящему опасно. Особенно в сезон ночных путешествий.
Причин масса: от плохо отрегулированных фар и ксенона в галогенных блоках — до банальной забывчивости водителей, не переключающих дальний. А если вы едете в горку — свет встречки буквально бьёт в глаза.
Когда ослепляет, зрение фокусируется на источнике света. Дорога? Она пропадает из поля зрения. И даже после того как машина проехала, требуется несколько секунд, чтобы снова начать видеть в темноте. А за эти секунды многое может случиться.
Вот конкретные приёмы, которые помогут не потерять контроль:
Оцените обстановку заранее. Где поворот, где перекрёсток, где возможная опасность — это важно знать до того, как станет плохо видно.
Моргните дальним — коротко. Это сигнал: "Переключись на ближний". Работает не всегда, но попытаться стоит.
Отведите взгляд к обочине. Смотрите правее, а не прямо в фары. Это действительно снижает эффект ослепления.
Прикройте один глаз. Морской трюк: один глаз закрыт — он "не ослеп". После проезда встречки вы его открываете и продолжаете видеть нормально.
Полная остановка — если ослепили наглухо. Включите аварийку и стойте, пока не восстановите зрение. Так требует ПДД.
Мутное лобовое стекло усиливает блики в разы.
Проверьте:
нет ли налета изнутри;
справляются ли щетки;
работает ли омыватель.
Антибликовые очки и козырьки — штука спорная. Кому-то помогает, кому-то нет. Научного консенсуса пока нет.
Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.
Количество фар может колебаться от одной (мотоцикл, мопед, велосипед), до нескольких десятков (крупный авиалайнер). .
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.