Один взгляд вправо — и вы спасены: как не ослепнуть от встречных фар

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Темнота, трасса, полный фарш — и вдруг: встречный автомобиль светит вам в глаза так, что дорога исчезает. Знакомо? Это не просто неудобно, а по-настоящему опасно. Особенно в сезон ночных путешествий.

Фото: Wikimedia Commons by photos8.com is licensed under Public domain ночь, шоссе, свет фар

Почему светит "в лицо"

Причин масса: от плохо отрегулированных фар и ксенона в галогенных блоках — до банальной забывчивости водителей, не переключающих дальний. А если вы едете в горку — свет встречки буквально бьёт в глаза.

Что происходит с глазами

Когда ослепляет, зрение фокусируется на источнике света. Дорога? Она пропадает из поля зрения. И даже после того как машина проехала, требуется несколько секунд, чтобы снова начать видеть в темноте. А за эти секунды многое может случиться.

Что делать, если слепит

Вот конкретные приёмы, которые помогут не потерять контроль:

Оцените обстановку заранее. Где поворот, где перекрёсток, где возможная опасность — это важно знать до того, как станет плохо видно.

Моргните дальним — коротко. Это сигнал: "Переключись на ближний". Работает не всегда, но попытаться стоит.

Отведите взгляд к обочине. Смотрите правее, а не прямо в фары. Это действительно снижает эффект ослепления.

Прикройте один глаз. Морской трюк: один глаз закрыт — он "не ослеп". После проезда встречки вы его открываете и продолжаете видеть нормально.

Полная остановка — если ослепили наглухо. Включите аварийку и стойте, пока не восстановите зрение. Так требует ПДД.

Готовимся заранее

Мутное лобовое стекло усиливает блики в разы.

Проверьте:

нет ли налета изнутри;

справляются ли щетки;

работает ли омыватель.

Антибликовые очки и козырьки — штука спорная. Кому-то помогает, кому-то нет. Научного консенсуса пока нет.

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Количество фар может колебаться от одной (мотоцикл, мопед, велосипед), до нескольких десятков (крупный авиалайнер). .

