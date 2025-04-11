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Неожиданный враг кузова — и почему его не видно сразу

1:57
Авто

Задумывались, почему даже дорогой автомобиль может быстро потерять лоск и выглядеть уставшим? Всё дело в мелочах, на которые большинство водителей просто не обращает внимания.

Автомойка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомойка

1. Мойка — не просто гигиена, а спасение от разрушения

Пыль, грязь, дорожные реагенты — всё это не просто некрасиво. Эти загрязнения ведут себя как наждак, стирая слой за слоем вашу краску. Специалисты советуют не экономить на регулярной мойке, но при этом выбирать бесконтактный способ с нейтральным pH. Это убережёт покрытие от агрессивной химии.

2. Невидимая броня — воск и керамика

Раз в месяц — минимум. Именно такой график обработки кузова воском поможет создать водоотталкивающий слой и спасти лак от выгорания на солнце. А если хочется защиты надолго — присмотритесь к керамическим или кварцевым покрытиям. Они переживут зиму, дождь и даже неосторожную щётку автомойки. Наносить их стоит раз в 1-3 года.

3. Камни летят — пленка спасает

Капот, арки, бампер, дверные кромки — эти зоны страдают первыми. Спасение? Антигравийная пленка. Она почти незаметна, но защищает от сколов и трещин лучше, чем бампер от удара тележки на парковке.

4. Природа тоже враг

Парковка под деревом — это лотерея. Смола, птичий помёт, пыльца — всё это въедается в лак, оставляя пятна и следы. Лучше пройтись пару минут пешком, чем потом оплачивать полировку.

5. Вернуть блеск проще, чем кажется

Восстановительная полировка — как лёгкий макияж для машины. Она убирает мелкие царапины и возвращает кузову глянец. Особенно полезна перед продажей или после долгой зимы.

Уточнения

Ку́зов — часть автомобиля или другого транспортного средства, предназначенная для размещения пассажиров и груза. Кузов крепится к раме автомобиля. Распространены безрамные несущие кузова, выполняющие одновременно функцию рамы — к ним крепятся все остальные узлы и агрегаты автомобиля.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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