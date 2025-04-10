Mazda 6e против Tesla Model 3: кто победит в битве электрических седанов

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Японский бренд Mazda официально подтвердил выпуск полностью электрической модели Mazda 6e, которая выйдет на рынок уже в 2025 году. И главная цель новинки — потеснить на рынке признанного лидера сегмента — Tesla Model 3.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мазда

Электрификация в японском стиле

Mazda давно славится своим подходом к дизайну и драйву, и новая 6e не станет исключением. Автомобиль построен на новой заднеприводной архитектуре, разработанной специально для электромобилей. Это означает не только идеальную развесовку, но и просторный салон благодаря плоскому полу.

Главный козырь — баланс между "душой" классической Mazda и современными EV-технологиями. Разработчики обещают сохранить "философию движения" бренда — с тонкой управляемостью, живой обратной связью и фирменной плавностью хода.

Внутри — будущее

Mazda 6e будет оснащена современным цифровым интерьером, большими экранами, поддержкой беспроводных обновлений, продвинутыми ассистентами и, конечно, фирменной эстетикой минимализма. Важно, что Mazda делает ставку не только на технологии, но и на эмоции от вождения.

Предполагаемый запас хода составит около 500 км, а быстрая зарядка позволит пополнить до 80% батареи за 20-30 минут.

Tesla, берегись

Судя по предварительным данным, Mazda 6e будет позиционироваться в том же ценовом диапазоне, что и Tesla Model 3. Но японцы делают акцент на стиле, качестве отделки и удовольствии от вождения — в отличие от минималистичного, но порой холодного подхода Tesla.

Автомобиль ориентирован на европейский рынок, а также США и Японию, и станет частью крупной программы Mazda по полной электрификации модельного ряда к 2030 году.

Уточнения

Mazda 6 (в связи с ограничениями на использование цифр в торговых марках автомобилей применяется слитное написание Mazda6) — среднеразмерный автомобиль японской компании Mazda.

