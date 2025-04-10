Mazda 6e против Tesla Model 3: кто победит в битве электрических седанов

Японский бренд Mazda официально подтвердил выпуск полностью электрической модели Mazda 6e, которая выйдет на рынок уже в 2025 году. И главная цель новинки — потеснить на рынке признанного лидера сегмента — Tesla Model 3.
Mazda давно славится своим подходом к дизайну и драйву, и новая 6e не станет исключением. Автомобиль построен на новой заднеприводной архитектуре, разработанной специально для электромобилей. Это означает не только идеальную развесовку, но и просторный салон благодаря плоскому полу.
Главный козырь — баланс между "душой" классической Mazda и современными EV-технологиями. Разработчики обещают сохранить "философию движения" бренда — с тонкой управляемостью, живой обратной связью и фирменной плавностью хода.
Mazda 6e будет оснащена современным цифровым интерьером, большими экранами, поддержкой беспроводных обновлений, продвинутыми ассистентами и, конечно, фирменной эстетикой минимализма. Важно, что Mazda делает ставку не только на технологии, но и на эмоции от вождения.
Предполагаемый запас хода составит около 500 км, а быстрая зарядка позволит пополнить до 80% батареи за 20-30 минут.
Судя по предварительным данным, Mazda 6e будет позиционироваться в том же ценовом диапазоне, что и Tesla Model 3. Но японцы делают акцент на стиле, качестве отделки и удовольствии от вождения — в отличие от минималистичного, но порой холодного подхода Tesla.
Автомобиль ориентирован на европейский рынок, а также США и Японию, и станет частью крупной программы Mazda по полной электрификации модельного ряда к 2030 году.
Mazda 6 (в связи с ограничениями на использование цифр в торговых марках автомобилей применяется слитное написание Mazda6) — среднеразмерный автомобиль японской компании Mazda.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.