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Как не угробить коробку передач: разбираемся, когда нужно менять масло в трансмиссии

2:03
Авто

Коробка передач — один из самых дорогих и сложных узлов в автомобиле. И чтобы она работала без сбоев долгие годы, важно не забывать о своевременной замене масла. Причём неважно, ездите ли вы на "механике", классическом "автомате", вариаторе или роботизированной коробке — у каждой свои нюансы.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Механическая коробка: просто, но не навсегда

Многие автовладельцы до сих пор уверены, что масло в "механике" можно не менять — мол, залито на весь срок службы. Это заблуждение. На практике масло теряет свои свойства, особенно при активной езде или частых нагрузках. Рекомендуемый интервал — каждые 80-100 тыс. км. А если автомобиль старый или вы много ездите по городу с пробками — лучше сократить до 60 тыс.

Классический автомат (гидротрансформатор)

Здесь всё сложнее. Производители нередко пишут, что масло не требует замены. Но механики советуют: лучше не верить маркетингу. Оптимальный срок — каждые 60-80 тыс. км. Особенно если вы хотите продлить жизнь коробке и избежать дорогого ремонта.

Важно: если вы покупаете подержанный автомобиль с АКПП и не знаете, когда менялось масло — лучше провести частичную замену. Так вы снизите риски.

Вариатор (CVT)

CVT — коробка капризная и не прощает халатности. Замена масла здесь обязательна каждые 50-60 тыс. км. Использовать нужно только оригинальную или рекомендованную производителем жидкость. Никакой универсальности — иначе можно "убить" трансмиссию.

Роботизированная коробка (DSG, AMT)

Здесь всё зависит от типа робота: у "сухих" сцеплений масло обычно меняется раз в 60-80 тыс. км, а у "мокрых" — даже чаще. Также следите за прошивкой блока управления — она влияет на работу коробки и на состояние масла.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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