Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка

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В Поднебесной снова побит мировой рекорд: в Китае запустили в эксплуатацию самый протяжённый горный тоннель на планете. Это не просто инженерное достижение — это масштабный инфраструктурный проект, который соединит важнейшие регионы страны и упростит логистику для миллионов людей.

Фото: commons.wikimedia.org by Sj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тоннель

Цифры, от которых захватывает дух

Новый тоннель, получивший название Сюэфэншань, расположен в центральной части Китая, в провинции Хунань. Его общая длина составляет 38,44 километра — это почти в два раза длиннее туннеля Готтард в Швейцарии, который раньше считался самым длинным горным туннелем в мире.

Проект реализовали в рамках строительства скоростной железнодорожной линии, соединяющей города Чанде и Ичуань. Поезда будут проходить по тоннелю со скоростью до 350 км/ч, что позволит существенно сократить время в пути между крупными промышленными центрами.

10 лет работы под землёй

Работы над Сюэфэншань начались в 2014 году. За это время строители столкнулись с множеством вызовов — сложный горный рельеф, высокая сейсмическая активность, подземные воды и необходимость обеспечения абсолютной безопасности. Проект требовал ювелирной точности и новейших технологий.

Теперь, после десятилетия строительства, тоннель готов принимать пассажиров. Китай вновь доказал, что способен реализовывать самые амбициозные инженерные замыслы в мире.

Уточнения

Тонне́ль или тунне́ль (из англ. tunnel от старофр. tonel, уменьшительное от tonne — бочка) — горизонтальное или наклонное подземное сооружение, одно из измерений которого (длина) значительно превосходит по размерам два других (ширину и высоту).

