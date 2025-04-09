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Машина, способная пережить гранатомёт: Audi A8L Securit — роскошь и броня в одном корпусе

2:21
Авто

Внешне это просто роскошный седан, как у главы государства. Но на деле — бронированный монстр, способный выдержать атаку с автоматов, гранат и даже ручных гранатомётов. Audi A8L Security — это больше, чем автомобиль. Это настоящий щит на колёсах для тех, кому есть что терять.

Audi A8L
Фото: commons.wikimedia.org by More Cars from Berlin, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Audi A8L

Защита уровня VR9 — не шутка

Audi A8L W12 в исполнении Security построен с соблюдением стандарта защиты VR9. Это значит, что кузов выдерживает выстрелы из автоматического оружия калибром до 7,62x51 мм. Кроме того, автомобиль может справиться с подрывом ручной гранаты DM51 — и всё это, не подвергая риску жизнь пассажиров.

За это отвечают армированное стекло толщиной 50 мм, усиленные двери, кевларовые и титаново-керамические вставки, а также усиленное днище, способное противостоять направленным взрывам.

Комфорт, который не пострадал

Несмотря на свои защитные способности, салон A8L Security остаётся подлинным образцом немецкого премиума. Массивные кресла с массажем, многозонный климат, акустика Bang & Olufsen, потолок с подсветкой и отделка из дерева и кожи — всё на уровне частного бизнес-джета.

При этом двери можно открывать с помощью электроприводов — ведь бронированные панели делают их почти неподъёмными. Для экстренных случаев есть даже система аварийного выхода: нажал кнопку — и петли отстреливаются.

Мощь и спокойствие

Автомобиль оснащён 6,3-литровым атмосферным мотором W12 мощностью 500 л. с. и 625 Нм. Он способен разогнать бронированную махину до 100 км/ч всего за 7,1 секунды. Не суперкар, но учитывая вес — это больше 3 тонн — результат более чем внушительный.

Кроме того, A8L Security оборудован системой аварийной связи, системой подачи воздуха в салон в случае химической атаки и даже огнетушителями, которые активируются автоматически.

Уточнения

Audi AG ([ˈɑʊdɪ], audi в переводе с лат. — «слушай») — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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