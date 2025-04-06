Из провода и фантазии: как шофёры СССР прокачивали свои рули без копейки затрат

Кто хоть раз заглядывал в кабину старого советского автобуса или грузовика, наверняка замечал пеструю оплетку на руле. Казалось бы, элемент дизайна с завода. На деле — настоящее "народное творчество", рожденное из необходимости и фантазии.
Советская техника — мощная, надёжная, но с комфортом у водителей было не густо. Особенно в грузовиках и автобусах: минимум удобств, голый металл и руль, настолько тонкий, что держаться за него было не очень приятно.
Заводы гнались за упрощением конструкции, но водители искали способ сделать свой рабочий день хоть немного комфортнее.
Почти каждый шофер в СССР хотя бы раз создавал свою рулевую "накидку". Причём делали это не ради красоты, а в первую очередь — для удобства. Руль становился толще, хват — увереннее, а в руках — приятнее.
Материалом служило буквально всё, что попадалось под руку:
Изолированные провода большого сечения — снималась изоляция и наматывалась по спирали. Цвета можно было комбинировать, получались простые, но симпатичные узоры.
Кембрики — пластиковые трубочки, отлично ложились на обод.
Стопорные ленты от лобового стекла — их активно использовали водители автобусов.
Пластиковые молдинги из салона — аккуратно снимались, "вторично использовались", а каркас возвращался на место.
Оплетка спасала руки зимой, добавляла машине индивидуальности и просто радовала глаз. В те времена это был один из немногих способов проявить вкус и сделать кабину "под себя".
Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.
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