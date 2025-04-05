Мелкая влага — большие проблемы: как запотевание уничтожает свет и безопасность

Многие водители сталкивались с этим: фары начинают "потеть" изнутри. Причём случиться это может не только на старых авто, но и на новеньких с салона. Кто-то игнорирует проблему, кто-то сушит оптику феном, а кто-то бежит менять фары. Но прежде чем действовать — разберитесь, в чём причина.
Главный виновник — конструкция самой оптики. Когда фары работают, лампы нагревают воздух внутри, давление растёт. После выключения — всё быстро остывает, давление падает.
Чтобы фары не "взорвались" от перепадов, производители предусматривают вентиляционные каналы, которые выравнивают давление. Но процесс не мгновенный, особенно в холод: после поездки по снегу и последующей парковки в тёплом гараже запотевание почти неизбежно.
— Изношенные уплотнители. Они трескаются и теряют герметичность, пропуская влагу.
— Старый герметик. Зазоры в месте соединения стекла с корпусом дают путь воде.
— Микротрещины. Даже едва заметные повреждения пропускают влагу внутрь.
— Забитые вентиляционные каналы. Грязь мешает циркуляции воздуха.
— Высокая влажность. После мойки, дождя или тумана в фары попадает сырой воздух.
Мало того что капли преломляют свет, и обзор становится хуже, так ещё и ослепляется встречный поток. Это опасно. Плюс влага разрушает металлические элементы и сокращает срок службы ламп.
Если запотело немного (до 20%) и прошло через пару минут — не страшно. В противном случае:
Используйте силикагель — он вытянет влагу.
Просушите феном с тёплым, но не горячим воздухом.
Очистите вентиляционные каналы.
Проверьте герметичность и при необходимости обновите прокладки или герметик.
Не загоняйте горячие фары сразу в тепло.
Не мойте фары в холод, пока они не остынут.
Регулярно проверяйте стекло, прокладки и вентиляцию.
Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.