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Мелкая влага — большие проблемы: как запотевание уничтожает свет и безопасность

2:15
Авто

Многие водители сталкивались с этим: фары начинают "потеть" изнутри. Причём случиться это может не только на старых авто, но и на новеньких с салона. Кто-то игнорирует проблему, кто-то сушит оптику феном, а кто-то бежит менять фары. Но прежде чем действовать — разберитесь, в чём причина.

Фара
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Фара

Почему фары "потеют"

Главный виновник — конструкция самой оптики. Когда фары работают, лампы нагревают воздух внутри, давление растёт. После выключения — всё быстро остывает, давление падает.

Чтобы фары не "взорвались" от перепадов, производители предусматривают вентиляционные каналы, которые выравнивают давление. Но процесс не мгновенный, особенно в холод: после поездки по снегу и последующей парковки в тёплом гараже запотевание почти неизбежно.

Что ещё вызывает конденсат

— Изношенные уплотнители. Они трескаются и теряют герметичность, пропуская влагу.
— Старый герметик. Зазоры в месте соединения стекла с корпусом дают путь воде.
— Микротрещины. Даже едва заметные повреждения пропускают влагу внутрь.
— Забитые вентиляционные каналы. Грязь мешает циркуляции воздуха.
— Высокая влажность. После мойки, дождя или тумана в фары попадает сырой воздух.

Вред от запотевания

Мало того что капли преломляют свет, и обзор становится хуже, так ещё и ослепляется встречный поток. Это опасно. Плюс влага разрушает металлические элементы и сокращает срок службы ламп.

Что делать

Если запотело немного (до 20%) и прошло через пару минут — не страшно. В противном случае:

  • Используйте силикагель — он вытянет влагу.

  • Просушите феном с тёплым, но не горячим воздухом.

  • Очистите вентиляционные каналы.

  • Проверьте герметичность и при необходимости обновите прокладки или герметик.

Как не допустить запотевания

  • Не загоняйте горячие фары сразу в тепло.

  • Не мойте фары в холод, пока они не остынут.

  • Регулярно проверяйте стекло, прокладки и вентиляцию.

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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