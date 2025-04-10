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Вторичка в ударе: авто с пробегом снова хит продаж у россиян

2:24
Авто

Импорт легковушек в Россию продолжает удивлять. В марте 2025 года в страну ввезли 23,8 тысячи новых автомобилей, и хотя это почти на 50% больше, чем в феврале, по сравнению с мартом 2024-го — обвал на 73%. Эксперты "Автостата" в эфире "Оперативки" рассказали, что второй месяц подряд россияне ввозят больше б/у авто, чем новых — такого давно не было.

Парковка с автомобилями
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Парковка с автомобилями

Б/у машины — снова в моде

Пока автосалоны подсчитывают убытки, в марте страну наводнили почти 30 тысяч подержанных автомобилей. Рост к февралю — 62%, но всё ещё ниже прошлогоднего уровня на четверть. Тенденция очевидна: автомобили с пробегом снова на коне, особенно из Японии и Южной Кореи.

Changan против Toyota

Китайская Changan стала главным игроком марта по ввозу новых машин. В то время как на вторичке уверенно держит пальму первенства Toyota. А география импорта выглядит так:

  • Новые авто: Китай — 79,8%, Киргизия — 7,9%, Беларусь — 4,9%

  • С пробегом: Япония — 52,9%, Южная Корея — 22,8%, Китай — 10%

Заводы в России запускаются — нужда в импорте падает

Сергей Целиков, директор "Автостата", объясняет снижение импорта тем, что отечественные заводы возобновляют работу после паузы. Это позволяет пополнять рынок без активного ввоза иномарок. Кроме того, падение объемов помогает избавиться от накопленных запасов у дилеров.

Что было в первом квартале

С января по март 2025 года в Россию ввезли:

  • 71,9 тыс. новых авто — на 66% меньше, чем в первом квартале 2024-го

  • 67,8 тыс. подержанных авто — спад на 19%

Из всех новых машин, попавших в Россию за этот период:

  • 82% — выпуска 2024 года

  • 15% — уже 2025 года

  • Лишь 3% — "залежавшиеся" 2023-го

Уточнения

Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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