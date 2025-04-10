Когда мотор закипел: как быстро остудить двигатель без ремонта

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Тёплый сезон — это не только шашлыки и выезды на дачу, но и километры пробок на выезде из города. А вместе с ними — перегретые двигатели, особенно у пожилых авто. Звуки кипящей тоски под капотом, паника на лице водителя и вопрос: что делать?

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Ответ знает моторист из одного из сетевых автосервисов. Он рассказал, как срочно охладить двигатель и не загубить мотор в ноль.

Печки — в бой

Если вы заметили, что температура ползёт вверх, включайте печку на полную. Да, будет жарко, но именно так можно быстро оттянуть тепло от двигателя. Чтобы не свариться вместе с мотором, откройте окна.

Но не тяните с остановкой. Такой режим — не для долгой поездки. Лучше при первой возможности остановиться и разобраться, в чём дело.

Виноват может быть кто угодно

Причины перегрева — масса: от низкого уровня масла до дыр в системе охлаждения. Чаще всего страдают старички на колёсах, у которых и радиатор засорён, и антифриз испарился, и поршневая уже не та.

Чем грозит "закипание” двигателя

Серьёзный перегрев способен "повести" головку блока цилиндров. Это не просто дорого — это ремонт с кучей нулей в чеке. Через микротрещины антифриз попадает туда, куда не должен, а дальше — капитальный ремонт.

Профилактика — дешевле ремонта

Чтобы не попасть на дорогостоящую разборку мотора, делайте профилактику: регулярно промывайте радиатор, следите за уровнем жидкости и вовремя обслуживайте систему охлаждения. Всё просто, если не запускать.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.



