Вышел не с той стороны — плати: за что теперь штрафуют водителей

Мало кто помнит, но правила дорожного движения касаются не только езды. Даже простая остановка у обочины или посадка в машину — тоже под контролем ПДД. Да-да, неправильно вышел — готовь 500 рублей. А если вечер и нет жилета — готовь ещё тысячу.
Инспектор ГАИ напомнил: порядок посадки и высадки — это не просто здравый смысл, а вполне официальное требование закона.
Правильная высадка из машины у обочины происходит с обязательным обходом автомобиля сзади. Так водитель оказывается лицом к проезжей части и может вовремя отреагировать, если из-за спины вынырнет несущийся автомобиль.
А вот при посадке — наоборот. Машину нужно обходить спереди, снова оказываясь лицом к движению. Всё просто: видишь поток — видишь угрозу. Не видишь — платишь штраф или получаешь травму.
Важно: правило касается не только того, кто за рулём. Пассажиры тоже обязаны соблюдать порядок посадки и высадки. Ошиблись — отвечаете вместе.
За нарушение положен штраф 500 рублей, который можно оплатить со скидкой 50% в первые 20 дней. Но инспекторы редко обращают на это внимание днём. Зато в тёмное время суток — другое дело. Тут к базовому штрафу может добавиться наказание за отсутствие светоотражающего жилета. Общая сумма уже доходит до 2000 рублей.
А если случится ДТП по вине нарушителя — ответственность становится серьёзной. Особенно, если докажут, что человек вышел из машины неправильно и стал причиной аварии.
Штраф — это мелочь по сравнению с риском для жизни. Именно поэтому ПДД требуют выходить быстро, убедившись, что сзади нет машин. И обязательно отходить от проезжей части за корпус авто. То же касается посадки: всё быстро, чётко и только после того, как убедился — помех нет.
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