Вышел не с той стороны — плати: за что теперь штрафуют водителей

2:12 Your browser does not support the audio element. Авто

Мало кто помнит, но правила дорожного движения касаются не только езды. Даже простая остановка у обочины или посадка в машину — тоже под контролем ПДД. Да-да, неправильно вышел — готовь 500 рублей. А если вечер и нет жилета — готовь ещё тысячу.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомоибль ДПС

Инспектор ГАИ напомнил: порядок посадки и высадки — это не просто здравый смысл, а вполне официальное требование закона.

Как выходить: не задом в поток

Правильная высадка из машины у обочины происходит с обязательным обходом автомобиля сзади. Так водитель оказывается лицом к проезжей части и может вовремя отреагировать, если из-за спины вынырнет несущийся автомобиль.

А вот при посадке — наоборот. Машину нужно обходить спереди, снова оказываясь лицом к движению. Всё просто: видишь поток — видишь угрозу. Не видишь — платишь штраф или получаешь травму.

Не только водитель, но и пассажиры

Важно: правило касается не только того, кто за рулём. Пассажиры тоже обязаны соблюдать порядок посадки и высадки. Ошиблись — отвечаете вместе.

Штраф 500 рублей — и это ещё по-божески

За нарушение положен штраф 500 рублей, который можно оплатить со скидкой 50% в первые 20 дней. Но инспекторы редко обращают на это внимание днём. Зато в тёмное время суток — другое дело. Тут к базовому штрафу может добавиться наказание за отсутствие светоотражающего жилета. Общая сумма уже доходит до 2000 рублей.

А если случится ДТП по вине нарушителя — ответственность становится серьёзной. Особенно, если докажут, что человек вышел из машины неправильно и стал причиной аварии.

Безопасность дороже всех штрафов

Штраф — это мелочь по сравнению с риском для жизни. Именно поэтому ПДД требуют выходить быстро, убедившись, что сзади нет машин. И обязательно отходить от проезжей части за корпус авто. То же касается посадки: всё быстро, чётко и только после того, как убедился — помех нет.