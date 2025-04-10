Повернул на обочину? Камера уже выписывает штраф

Каждый водитель знает: сплошная линия на дороге — не просто краска. Это граница, за которой — риск, аварии и штрафы. Нарушение, связанное с выездом на встречную полосу через сплошную, сурово карается: штраф или лишение прав на 4-6 месяцев. Но что делать, если сплошная отделяет не встречку, а, скажем, обочину? Неужели и здесь такие же санкции?
Ответ дал инспектор ГАИ — и он оказался не таким однозначным.
Если водитель пересекает сплошную линию в попутном направлении, например, уходит на обочину и продолжает движение — штраф 1500 рублей. Но если это была вынужденная остановка, например, из-за неисправности — тогда претензий нет.
В городах с плотным трафиком и сложной разметкой часто встречаются участки, где попутные полосы разделяются сплошной. Например, на съездах и развязках. Если водитель проигнорирует такую разметку и "перепрыгнет” через линию — штраф будет уже меньше: всего 500 рублей. Такое нарушение считается не грубым, но всё же фиксация не заставит себя ждать.
Любопытно, что за такие нарушения практически не следят сотрудники ДПС. Зато камеры наблюдения работают без выходных. И если нарушить разметку на таком участке — "письмо счастья” обеспечено. При этом, если водитель несколько раз пересёк сплошную за день — штрафов придёт столько же. И скидка в 50% в первые 20 дней — слабое утешение.
Многие водители недооценивают такие "мелочи". Но в России количество штрафов за год напрямую влияет на стоимость ОСАГО. Так что даже пара "незначительных” нарушений может обойтись дороже, чем кажется.
Особую осторожность стоит проявлять на скоростных трассах. Сплошные линии там часто обозначают опасные участки: съезды в тоннели, заезды на мосты и т. п. Игнорировать такую разметку — всё равно что играть в рулетку. Здесь лучше заранее перестроиться, чем потом расплачиваться.
Дорожная разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.
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