Повернул на обочину? Камера уже выписывает штраф

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Каждый водитель знает: сплошная линия на дороге — не просто краска. Это граница, за которой — риск, аварии и штрафы. Нарушение, связанное с выездом на встречную полосу через сплошную, сурово карается: штраф или лишение прав на 4-6 месяцев. Но что делать, если сплошная отделяет не встречку, а, скажем, обочину? Неужели и здесь такие же санкции?

Фото: commons.wikimedia.org by Oregon Department of Transportation, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дорожная разметка

Ответ дал инспектор ГАИ — и он оказался не таким однозначным.

Поехал по обочине — заплати

Если водитель пересекает сплошную линию в попутном направлении, например, уходит на обочину и продолжает движение — штраф 1500 рублей. Но если это была вынужденная остановка, например, из-за неисправности — тогда претензий нет.

Съезд не туда? Минус 500 рублей

В городах с плотным трафиком и сложной разметкой часто встречаются участки, где попутные полосы разделяются сплошной. Например, на съездах и развязках. Если водитель проигнорирует такую разметку и "перепрыгнет” через линию — штраф будет уже меньше: всего 500 рублей. Такое нарушение считается не грубым, но всё же фиксация не заставит себя ждать.

Камеры видят всё - даже то, что не заметит инспектор

Любопытно, что за такие нарушения практически не следят сотрудники ДПС. Зато камеры наблюдения работают без выходных. И если нарушить разметку на таком участке — "письмо счастья” обеспечено. При этом, если водитель несколько раз пересёк сплошную за день — штрафов придёт столько же. И скидка в 50% в первые 20 дней — слабое утешение.

Почему это важно: ОСАГО всё помнит

Многие водители недооценивают такие "мелочи". Но в России количество штрафов за год напрямую влияет на стоимость ОСАГО. Так что даже пара "незначительных” нарушений может обойтись дороже, чем кажется.

Трасса — не место для манёвров

Особую осторожность стоит проявлять на скоростных трассах. Сплошные линии там часто обозначают опасные участки: съезды в тоннели, заезды на мосты и т. п. Игнорировать такую разметку — всё равно что играть в рулетку. Здесь лучше заранее перестроиться, чем потом расплачиваться.

Уточнения

Дорожная разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.



