Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге

Штрафы за нарушения ПДД в России стали кусаться сильнее. С 1 января 2025 года быстрая оплата перестала быть спасением: льгота сократилась с 50% до 25%. Это вызвало волну негодования среди водителей, которые привыкли "гасить по-быстрому” и экономить. Теперь есть шанс на откат.
В Госдуме всерьёз обсуждают возвращение прежней 50-процентной скидки при быстрой оплате штрафов. Об этом сообщил депутат Ярослав Нилов, глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, в своём Telegram-канале. Он заявил, что соответствующие поправки готовит фракция ЛДПР.
Поводом стала поддержка другой инициативы — от главы комитета по безопасности Василия Пискарёва. Его законопроект предлагает 50% скидку для предпринимателей, если штраф был наложен после прокурорской проверки и оплачен вовремя. Теперь депутаты решили, что и простые автомобилисты заслуживают такую же "скидочную справедливость".
"Мы настаиваем на возвращении прежней меры поддержки для водителей,” — отметил Нилов.
Ещё в декабре 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушения ПДД. Одновременно льгота за быструю оплату была уменьшена. Решение вызвало шквал критики: автомобилисты уверены — такая мера не стимулирует, а наказывает.
И теперь, возможно, власти готовы отмотать назад — хотя бы частично.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».
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