Удар за парковку: как в России наказывают дорожных дебоширов

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С середины года автомобили старше десяти лет ждёт усиленный техосмотр. Власти хотят, чтобы машины на дорогах были не только исправны, но и безопасны в руках владельцев. Но металл — не главное: всё чаще на дорогах опасность представляют не тормоза, а те, кто сидит за рулём.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильная пробка

Ударил — получи статью

В Госдуме предложили поднять планку ответственности для тех, кто выходит из машины не поговорить, а "навалять”. Депутат Ярослав Нилов выступил за ужесточение наказаний для агрессивных водителей. Он предлагает приравнять их действия не только к хулиганству (статья 213 УК РФ), но и рассматривать такое поведение как отягчающее обстоятельство при вынесении приговора.

"Это позволит серьезно повысить ответственность для тех, кто провоцирует дорожные конфликты и ставит под угрозу жизнь и здоровье водителей, пассажиров и пешеходов”, — объяснил Нилов.

Разборки без тормозов

Кулаки, биты, ножи и травматы — всё это давно стало частью дорожного "диалога”. Конфликты между водителями перерастают в настоящие уличные драки. Разборки начинаются из-за парковки, манёвра в пробке или даже мимолётного взгляда. Пострадавшими часто становятся не только участники, но и случайные прохожие, а иногда и дети в соседних машинах.

Хамство, которое убивает

Нилов уверен: простое административное наказание в таких случаях — слабый инструмент. Агрессия за рулём — это не "психанул”, а вполне реальная угроза жизни. И государство должно отвечать на это строго, быстро и жёстко.