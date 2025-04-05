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Почему в СССР так любили венгерские Икарусы?

1:58
Авто

Рождённые в СССР наверняка помнят эти огромные, с характерным гулом автобусы цвета "красный с кремом".

Икарус 283 - Ikarus 283
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Икарус 283 - Ikarus 283

"Икарусы" были не просто транспортом — они стали символом удобства, заграничного качества и даже прогресса. Но как получилось, что венгерские автобусы завоевали весь Союз и остались в памяти целого поколения?

Коротко о происхождении

Ikarus — венгерский автобусный завод, который начал делать пассажирские машины ещё в 1948 году. Название — в честь мифического Икара, только с венгерским акцентом. А в 1960-70-х именно их модели стали активно экспортироваться в страны соцлагеря, включая СССР.

Почему Икарусы пришлись по душе СССР

Братская Венгрия + дефицит техники

В Союзе не хватало собственных современных автобусов, особенно городских и междугородних. А тут — соцстрана, союзник, и, главное — могут делать быстро и качественно.

Надёжность и простота

  • Простая конструкция
  • Запчасти были в доступе
  • Удобство для водителей и механиков.

Икарусы действительно ездили годами, даже в условиях суровых зим и плохих дорог.

 

Комфорт для пассажиров

По сравнению с советскими аналогами:

  • Широкие двери и проходы
  • Большие окна
  • Мягкие сиденья (особенно в "туристических" версиях)
  • И главное — автобусы были тёплыми!

Почему исчезли

С распадом СССР начались закупки подержанных западных автобусов, местные заводы начали собирать своё, а венгерские поставки сократились. Завод Ikarus в итоге не выдержал конкуренции и постепенно угас.

Икарусы в СССР стали частью городской жизни, школьных поездок и длинных дорог через степи, поля и города. И для многих — остались самыми тёплыми автобусами детства.

История автобусов Икарус
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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