Почему в СССР так любили венгерские Икарусы?

Рождённые в СССР наверняка помнят эти огромные, с характерным гулом автобусы цвета "красный с кремом".
"Икарусы" были не просто транспортом — они стали символом удобства, заграничного качества и даже прогресса. Но как получилось, что венгерские автобусы завоевали весь Союз и остались в памяти целого поколения?
Коротко о происхождении
Ikarus — венгерский автобусный завод, который начал делать пассажирские машины ещё в 1948 году. Название — в честь мифического Икара, только с венгерским акцентом. А в 1960-70-х именно их модели стали активно экспортироваться в страны соцлагеря, включая СССР.
Почему Икарусы пришлись по душе СССР
Братская Венгрия + дефицит техники
В Союзе не хватало собственных современных автобусов, особенно городских и междугородних. А тут — соцстрана, союзник, и, главное — могут делать быстро и качественно.
Надёжность и простота
Икарусы действительно ездили годами, даже в условиях суровых зим и плохих дорог.
Комфорт для пассажиров
По сравнению с советскими аналогами:
Почему исчезли
С распадом СССР начались закупки подержанных западных автобусов, местные заводы начали собирать своё, а венгерские поставки сократились. Завод Ikarus в итоге не выдержал конкуренции и постепенно угас.
Икарусы в СССР стали частью городской жизни, школьных поездок и длинных дорог через степи, поля и города. И для многих — остались самыми тёплыми автобусами детства.
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