Зачем в СССР ставили два карбюратора на один мотор

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В СССР, где мощность ограничивалась "паспортом", а тяга определялась "на слух", установка двух карбюраторов на один мотор считалась почти священным ритуалом.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лодочный мотор зажигание и карбюратор холостые обороты

Особенно в гаражах, где каждая вторая "копейка" мечтала стать спорткаром, а "Москвич" — догнать иномарку. Но зачем это вообще делали, и что это давало?

Что это значит — "два карбюратора"?

Обычно мотор работает с одним карбюратором, который смешивает топливо и воздух и подаёт это в цилиндры. Но если поставить второй карб, то:

Смесь распределяется более равномерно

Поток топлива увеличивается

Мотор дышит свободнее

И главное — можно выжать чуть больше мощности.

Где это применяли в СССР

"Москвич-412" и "Москвич-2140"

Многие умельцы ставили второй карбюратор, особенно на УЗАМовский двигатель. Это действительно добавляло "приёмистости" и повышало шанс обогнать кого-нибудь кроме трактора.

ВАЗы — особенно "классика"

Некоторые фанаты Жигулей лепили два карбюратора Weber (или "типа Weber") — особенно для участия в любительских гонках. Это считалось почти спортивным тюнингом.

На спортивной технике

Заводские экспериментальные или раллийные машины иногда шли с двумя карбюраторами с завода — это была тема для тех, кто действительно "в теме".

Плюсы

+10-15% мощности (в лучшем случае)

Улучшенная отзывчивость на газ

Более ровная работа на высоких оборотах

Эстетика под капотом: "вот это я понимаю — техника!".

Минусы

Настроить — целая наука

Жрёт топливо, как крокодил бензин

Один карб всегда "психует" и работает хуже второго

Нужны новые коллекторы и крепления.

Стоила ли овчинка выделки?

Для гаражных энтузиастов — безусловно. Это был аналог "чип-тюнинга" в мире без компьютеров: колхозный, но действенный.

Для повседневной езды — скорее понты и хлопоты.

Но… в условиях СССР, где не было турбин, прошивок и модулей управления — два карбюратора казались настоящим чудом.

Два карбюратора в СССР — это был символ стиля, дерзости и того самого подхода "а я сделал лучше, чем на заводе". И пусть расход топлива рос, зато мотор урчал и сосед завидовал.