Зачем в СССР ставили два карбюратора на один мотор

В СССР, где мощность ограничивалась "паспортом", а тяга определялась "на слух", установка двух карбюраторов на один мотор считалась почти священным ритуалом.
Особенно в гаражах, где каждая вторая "копейка" мечтала стать спорткаром, а "Москвич" — догнать иномарку. Но зачем это вообще делали, и что это давало?
Что это значит — "два карбюратора"?
Обычно мотор работает с одним карбюратором, который смешивает топливо и воздух и подаёт это в цилиндры. Но если поставить второй карб, то:
Где это применяли в СССР
"Москвич-412" и "Москвич-2140"
Многие умельцы ставили второй карбюратор, особенно на УЗАМовский двигатель. Это действительно добавляло "приёмистости" и повышало шанс обогнать кого-нибудь кроме трактора.
ВАЗы — особенно "классика"
Некоторые фанаты Жигулей лепили два карбюратора Weber (или "типа Weber") — особенно для участия в любительских гонках. Это считалось почти спортивным тюнингом.
На спортивной технике
Заводские экспериментальные или раллийные машины иногда шли с двумя карбюраторами с завода — это была тема для тех, кто действительно "в теме".
Плюсы
Минусы
Нужны новые коллекторы и крепления.
Стоила ли овчинка выделки?
Для гаражных энтузиастов — безусловно. Это был аналог "чип-тюнинга" в мире без компьютеров: колхозный, но действенный.
Для повседневной езды — скорее понты и хлопоты.
Но… в условиях СССР, где не было турбин, прошивок и модулей управления — два карбюратора казались настоящим чудом.
Два карбюратора в СССР — это был символ стиля, дерзости и того самого подхода "а я сделал лучше, чем на заводе". И пусть расход топлива рос, зато мотор урчал и сосед завидовал.
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