Отгрузки — под вопросом, цены — в огне: последствия указа Трампа

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С 3 апреля 2025 года США ввели 25% пошлину на все импортные автомобили, и последствия не заставили себя ждать. Первые удары принял автопром Европы и Северной Америки — поставки замирают, заводы останавливаются, а сотрудники получают уведомления об увольнении.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Логотип Volkswagen

Volkswagen — стоп-сигнал поезда

Немецкий концерн Volkswagen экстренно сообщил дилерам о приостановке всех железнодорожных перевозок из Мексики. Также временно заморожены поставки по морю из Европы — корабли "зависли" в портах, ожидая новых решений по ценам.

Компании предстоит пересчитать все логистические и производственные издержки, чтобы понять, как адаптироваться к резко изменившимся условиям. Пока — тишина и тормоза.

Stellantis: стоп-машина и массовые увольнения

Не менее громко отреагировал концерн Stellantis. Компания остановила производство на заводах в Канаде и Мексике, а в США будут уволены 900 сотрудников на пяти предприятиях. Причина — эти заводы работали на экспорт в Канаду и Мексику, а теперь площадки простаивают.

Что будет дальше

Новая пошлина стала ударом по всей глобальной цепочке автопроизводства. Европейским и азиатским брендам придётся либо резко повышать цены, либо переосмыслять своё присутствие в Америке. И всё это — на фоне уже напряжённых экономических отношений.

Уточнения

Stellantis NV — нидерландская транснациональная корпорация по производству автомобилей, образованная в 2021 году в результате слияния итальяно-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA.



