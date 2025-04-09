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На экспорт — лучшее, для себя — иномарки: авто-парадокс в Китае

1:48
Авто

Китайские автомобили стремительно захватывают российские дороги, вытесняя привычные японские и европейские модели. Но вот парадокс — сами китайцы не хотят на них ездить. Почему крупнейший авторынок планеты отказывается от "своих" машин и что на это ответили представители автокомпаний?

Haval_H6
Фото: wikimedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval_H6

Продано 23 миллиона авто, но…

Официальная статистика: в 2023 году в Китае продано 23 миллиона автомобилей. Но лишь немногие из них — китайского производства. В топ-10 вошли только отдельные модели вроде Wuling Hongguang Mini EV, BYD Song Plus и Haval H6. Всё остальное — Nissan, Honda, Volkswagen, Toyota и даже Buick.

Доверия — нет. Даже для такси

В такси — традиционно рабочая техника — китайцы предпочитают американские Buick и японские седаны. Скепсис к своим брендам силён, несмотря на растущее качество. И это не каприз: дело в надежности, имидже и привычке к проверенному.

А что любят в городах

В мегаполисах вроде Пекина и Шанхая в ходу седаны (Nissan Sylphy), кроссоверы и электрокары — но чаще с зарубежными шильдиками. Китайцы активно покупают иномарки, а свои бренды — оставляют на экспорт.

Зарубежные бренды бьют тревогу

Пока китайцы массово отдают предпочтение иностранным машинам, китайские производители вытесняют конкурентов с мировых рынков. Европейские бренды уже просят правительственные субсидии, чтобы хоть как-то конкурировать. Ситуация начинает развиваться в обратную сторону — в КНР остаются иностранцы, за рубежом — китайцы.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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