ТОП-5 автомобилей СССР, ставших символами кино

2:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Советское кино подарило нам не только ярких героев и цитаты на века, но и целую плеяду запоминающихся автомобилей.

Фото: commons.wikimedia.org by Meccano.Cat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ СМЗ С-3А

Эти машины стали настоящими персонажами: они гонялись за преступниками, служили верным друзьям героев и порой играли ключевую роль в сюжете. Представляем подборку самых культовых авто СССР, без которых невозможно представить легендарные фильмы.

1. ГАЗ-21 "Волга"

Фильм: Берегись автомобиля (1966).

Элегантный автомобиль в роли верного спутника Юрия Деточкина стал символом интеллигентного протеста и благородного вора. Машина как зеркало эпохи — статусная, строгая и немного таинственная.

2. УАЗ-469

Фильм: Особенности национальной охоты (1995)

Грязь, болота, охота, водка — и, конечно, "УАЗик". Этот внедорожник не просто средство передвижения, он олицетворяет дух приключений и русского раздолбайства.

3. РАФ-2203 "Латвия"

Фильм: Приключения Электроника (1979)

Символ советского детства и "служебного транспорта". В сериале он стал участником погони за Электроником — и навсегда остался в памяти как автобус из мечты или кошмара школьника.

4. СМЗ С-3А

Фильм: Операция "Ы" (1965)

Производился на Серпуховском мотоциклетном заводе с 1958 по 1970 год. Забавный и слегка нелепый — идеальное авто для комедии. Его внешний вид и звучание стали настолько узнаваемыми, что "горбатый" давно перешёл в разряд народного фольклора.

В фильме этим автомобилем управлял персонаж Бывалый (актёр Евгений Моргунов), после чего машина получила народное прозвище “моргуновка”. Всего было выпущено 203 291 таких автомобилей.

Интересный факт: изначально эта мотоколяска создавалась как средство для инвалидов, но из-за дефицита обычных автомобилей, её также использовали как полноценный транспорт для повседневной эксплуатации.

Каждая из этих машин часть кинематографической души советской эпохи. Они сопровождали героев в сложных, комичных, трагичных или просто жизненных историях. Сегодня они вызывают ностальгию, улыбку и желание пересмотреть любимые фильмы ещё раз.