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ТОП-5 самых красивых мотоциклов СССР

3:02
Авто

Советский Союз выпускал множество мотоциклов, которые славились надёжностью, простотой конструкции и брутальным дизайном.

Иж Юпитер 5
Фото: commons.wikimedia.org by RuslanGeneralov654, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иж Юпитер 5

Среди них были и настоящие красавцы, завоевавшие сердца не только в СССР, но и за его пределами.

1. ИЖ-49 (1951-1958)

Классический ретро-мотоцикл с элегантными формами, плавными линиями и хромированными элементами. Его дизайн во многом напоминал немецкий DKW NZ 350, но с советскими доработками. Большое переднее крыло, округлые формы и массивные кожаные сиденья делали его одним из самых стильных мотоциклов СССР.

Почему в списке? Настоящая классика, похожая на западные модели 1930-х.

2. М-72 (1941-1960)

Советский тяжёлый мотоцикл, созданный на основе BMW R71. Он получил мощный, брутальный облик с широким топливным баком, массивной рамой и коляской. Особый шарм ему придавали спицованные колеса, телескопическая передняя вилка и элегантная форма фар.

Почему в списке? Советский аналог BMW с милитаристской харизмой.

3. ИЖ Юпитер-4 (1980-1985)

Один из самых красивых мотоциклов позднего СССР. Его дизайн выглядел современно благодаря обтекаемым линиям, элегантной передней вилке и стильным боковым панелям. Особенно эффектно смотрелись красные и синие версии с белыми вставками.

Почему в списке? Современный, яркий и элегантный для своего времени.

4. К-750 (1958-1970)

Ещё один представитель тяжёлых мотоциклов с военной эстетикой. Он стал преемником М-72, но имел более обтекаемые формы и аккуратную переднюю фару с интегрированным спидометром. Внешне он выглядел как мощный дорожный байк с нотками ретро-шика.

Почему в списке? Харизматичный "железный конь" с мужественным дизайном.

5. Восход-3М (1976-1993)

Один из самых красивых лёгких мотоциклов СССР. Яркий оранжевый или красный цвет, округлые формы бака, элегантное сиденье и аккуратные хромированные детали делали его стильным даже по современным меркам.

Почему в списке? Минимализм и яркие расцветки выделяли его среди советской техники.

Эти мотоциклы не только выглядели эффектно, но и стали символами своей эпохи — каждая из этих моделей могла бы занять место в коллекции ретро-мотоциклов даже сегодня.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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