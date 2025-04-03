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ТОП-5 советских машин, которые выпускали ограниченным тиражом

3:12
Авто

В СССР было немало автомобилей, которые выпускались массово, но существовали и редкие модели, произведённые небольшими сериями.

Moscow. Museum of The Special Purpose Garage. ZIL-111G P4111648 2600
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Moscow. Museum of The Special Purpose Garage. ZIL-111G P4111648 2600

Это были машины для элиты, спецслужб или просто экспериментальные разработки. Давай посмотрим на самые интересные и редкие автомобили СССР.

1. ЗИЛ-111 (1958-1967) — советский лимузин для номенклатуры

Тираж: около 150 штук.

ЗИЛ-111 — это представительский лимузин, созданный для высшего руководства страны. Он напоминал американские Cadillac и Packard, был оснащён мощным V8 (200 л. с.) и развивал скорость до 170 км/ч. Внутри — максимальный комфорт: телефон, кондиционер и шикарная отделка.

Самая редкая версия — ЗИЛ-111Г кабриолет, использовавшийся на парадах.

2. ГАЗ-13 "Чайка" (1959-1981) — роскошь для избранных

Тираж: 3 179 штук.

"Чайка" была статусным автомобилем партийной элиты, главврачей и артистов. Под капотом — 5,5-литровый V8 на 195 л. с., автоматическая коробка передач и разгон до 160 км/ч.

Обычным гражданам такая машина была недоступна — её продавали только по спецразрешениям.

3. ВАЗ-2103 "Турист" (1973) — советский спорткар, которого почти не было

Тираж: всего 3 экземпляра.

Этот прототип спортивного купе на базе ВАЗ-2103 разрабатывался в начале 1970-х. Планировалось, что "Турист" станет советским аналогом Ford Mustang, но проект свернули — власти сочли машину "излишней".

4. Москвич-2144 "Истра" (1985) — фантастика из будущего

Тираж: 1 экземпляр.

Этот футуристический хэтчбек был разработан в 1985 году и выглядел как машина XXI века:

  • Аэродинамический кузов
  • Дизельный двигатель
  • Система старт-стоп (для экономии топлива!).

Но в серийное производство "Истра" так и не пошла — страна уже приближалась к распаду, и проект заморозили.

5. ЛуАЗ-1301 (1991) — советский мини-внедорожник

Тираж: не более 50 экземпляров.

Это был компактный внедорожник для сельской местности с полным приводом, независимой подвеской и небольшим расходом топлива. Его планировали выпускать массово, но из-за кризиса в стране проект закрыли.

Эти автомобили были настоящими жемчужинами советского автопрома, но, по разным причинам, не получили массового производства. Кто-то был слишком дорогим, кто-то — слишком передовым, а какие-то модели просто не вписались в идеологию страны.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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