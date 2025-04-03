ТОП-5 советских машин, которые выпускали ограниченным тиражом

В СССР было немало автомобилей, которые выпускались массово, но существовали и редкие модели, произведённые небольшими сериями.
Это были машины для элиты, спецслужб или просто экспериментальные разработки. Давай посмотрим на самые интересные и редкие автомобили СССР.
1. ЗИЛ-111 (1958-1967) — советский лимузин для номенклатуры
Тираж: около 150 штук.
ЗИЛ-111 — это представительский лимузин, созданный для высшего руководства страны. Он напоминал американские Cadillac и Packard, был оснащён мощным V8 (200 л. с.) и развивал скорость до 170 км/ч. Внутри — максимальный комфорт: телефон, кондиционер и шикарная отделка.
Самая редкая версия — ЗИЛ-111Г кабриолет, использовавшийся на парадах.
2. ГАЗ-13 "Чайка" (1959-1981) — роскошь для избранных
Тираж: 3 179 штук.
"Чайка" была статусным автомобилем партийной элиты, главврачей и артистов. Под капотом — 5,5-литровый V8 на 195 л. с., автоматическая коробка передач и разгон до 160 км/ч.
Обычным гражданам такая машина была недоступна — её продавали только по спецразрешениям.
3. ВАЗ-2103 "Турист" (1973) — советский спорткар, которого почти не было
Тираж: всего 3 экземпляра.
Этот прототип спортивного купе на базе ВАЗ-2103 разрабатывался в начале 1970-х. Планировалось, что "Турист" станет советским аналогом Ford Mustang, но проект свернули — власти сочли машину "излишней".
4. Москвич-2144 "Истра" (1985) — фантастика из будущего
Тираж: 1 экземпляр.
Этот футуристический хэтчбек был разработан в 1985 году и выглядел как машина XXI века:
Но в серийное производство "Истра" так и не пошла — страна уже приближалась к распаду, и проект заморозили.
5. ЛуАЗ-1301 (1991) — советский мини-внедорожник
Тираж: не более 50 экземпляров.
Это был компактный внедорожник для сельской местности с полным приводом, независимой подвеской и небольшим расходом топлива. Его планировали выпускать массово, но из-за кризиса в стране проект закрыли.
Эти автомобили были настоящими жемчужинами советского автопрома, но, по разным причинам, не получили массового производства. Кто-то был слишком дорогим, кто-то — слишком передовым, а какие-то модели просто не вписались в идеологию страны.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?