Цены на бензин в России: сколько стоит литр в разных регионах и что влияет на стоимость?

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Цены на топливо — тема, которая волнует всех, кто хотя бы иногда оказывается за рулём. В конце марта Северо-Кавказстат опубликовал свежие данные по регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), и стало понятно, где бензин стоит дороже всего, где дешевле, и что нас может ждать в ближайшие месяцы.

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Средняя цена по стране и по видам топлива

Как пишет newstracker.ru, по данным на конец марта, средняя цена на бензин по России составила 59,34 рубля за литр. Если посмотреть по маркам, то АИ-92 обошёлся автомобилистам в среднем в 56,15 ₽, АИ-95 — 61,33 ₽, а АИ-98 — аж в 83,83 ₽. Дизельное топливо в среднем стоит 70,98 ₽ за литр.

Как обстоят дела в СКФО

В Северо-Кавказском округе разброс цен оказался вполне ощутимым. Самая высокая средняя стоимость бензина — в Ставропольском крае, где за литр в среднем просят 61,05 ₽. Самая низкая — в Ингушетии, где бензин стоит в среднем 57,81 ₽.

Вот как выглядят цены по отдельным видам топлива в разных регионах округа:

АИ-92:

Дороже всего — в Ставропольском крае (57,4 ₽)

Дешевле всего — в Чеченской Республике (54,72 ₽)

АИ-95:

Лидером по цене снова стал Ставропольский край (63,33 ₽)

Самая доступная стоимость — в Ингушетии (58,44 ₽)

АИ-98:

Дороже всего — в Карачаево-Черкесии (87,46 ₽)

Дешевле всего — в Чечне (78,91 ₽)

Дизельное топливо:

Самая высокая цена — опять-таки в Ставропольском крае (67,95 ₽)

Самая низкая — в Дагестане (62,11 ₽)

Эксперты, комментируя ситуацию в Ставрополье, отмечают: несмотря на высокие цены, резких скачков не ожидается. Подорожание, скорее всего, будет происходить медленно — по 5-10 копеек в неделю. Такая динамика — обычная практика перед летним сезоном, когда традиционно растёт спрос на топливо.

По предварительным прогнозам, небольшой ценовой всплеск возможен ближе к началу отпусков, но критического роста не предвидится. Это значит, что водителям пока нет повода для паники — но следить за ценниками на заправках точно стоит.

Разброс цен в СКФО по-прежнему ощутим, но общая динамика остаётся предсказуемой. Ставрополь держит лидерство по стоимости почти по всем позициям, а Чечня и Ингушетия пока сохраняют статус самых доступных регионов по цене топлива.

Если вы планируете поездку по округу — не забудьте посмотреть, где заправиться выгоднее. А если просто интересуетесь экономикой — запомните: бензин растёт медленно, но уверенно. И лучше это знать заранее, чем удивляться у колонки.