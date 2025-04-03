Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заправка под пробку: что может случиться с машиной через пару километров
Защити лицо от морщин и ожогов: как правильно выбрать солнцезащитный крем
Простой способ обезопасить себя от клещей — пригодится уже сегодня
Когда собака смотрит в душу ради лакомства: приём, который сбережёт здоровье и нервы
Расходы на жильё выросли? Возможно, вы платите за воздух
Уникальная древесина, которой нет аналогов: открытие может спасти климат
Джулия Робертс удивила публику редким выходом с 17-летним сыном на бродвейской премьере
Сахар под прикрытием: какие хлопья лучше оставить на полке
Забудьте о бессонных ночах: эта подушка творит чудеса

Женщина на иномарке остановила 87 трамваев: суд вынес неожиданное решение

2:59
Авто

Громкое и почти анекдотичное дело произошло в Перми, где жительница города за рулём иномарки на ровном месте остановила движение 87 трамваев. Итог: десятки часов простоя, многотысячные убытки для города и судебные разбирательства.

Трамвай в Усть-Илимске
Фото: commons.wikimedia.org by Василий Астанин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Трамвай в Усть-Илимске

Инцидент произошёл ещё в мае прошлого года. Как сообщает properm.ru, автоледи, управляя автомобилем, не предоставила преимущество трамваю маршрута №8. Произошло столкновение, в результате которого движение электротранспорта оказалось фактически заблокировано более чем на 77 часов. Остановились 87 трамваев. Практически всё трамвайное сообщение оказалось парализовано — тысячи пассажиров были вынуждены искать альтернативные способы передвижения.

Ситуация стала предметом серьёзных разбирательств. Коммунальное предприятие МУП "Пермгорэлектротранс" подало иск в суд с требованием компенсировать убытки, понесённые в результате ДТП. Сумма ущерба, по расчётам предприятия, составила 174 228 рублей 88 копеек.

Ответчица настаивала, что виновником аварии был вовсе не она, а водитель трамвая-стажёр, который, по её словам, въехал в её машину и затем не убрал транспорт с путей. Однако суд посчитал иначе. В ходе разбирательства было установлено, что вину несут оба участника происшествия — и автоледи, и водитель трамвая. Решением суда было определено: 70% убытков возместит водитель легковушки, а оставшиеся 30% — трамвайщик.

Таким образом, с ответчицы будет взыскано 121 960 рублей 22 копейки, плюс ещё 4 358 рублей 90 копеек в качестве госпошлины. Всего ей предстоит заплатить почти 122 тысячи рублей. При этом решение суда пока не вступило в законную силу — участники могут его обжаловать.

Это дело стало резонансным не только из-за суммы, но и из-за масштабов последствий. Случай наглядно показал, как одна ошибка на дороге может вызвать эффект домино, затронувший сотни людей, городской транспорт и даже судебную систему.

Горожане в соцсетях разделились: одни считают, что ответственность должна лежать исключительно на водителе трамвая, другие указывают, что неправильное поведение автолюбителей на трамвайных путях — нередкое явление, и пора учиться уважать правила.

Как бы то ни было, история получила широкий резонанс и уже стала напоминанием всем участникам дорожного движения: иногда секунды промедления или неуверенности могут обернуться часами простоя и тысячами убытков. И не только для вас — но и для целого города.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Эти ошибки убивают лук ещё до посадки — не делайте так
Садоводство, цветоводство
Эти ошибки убивают лук ещё до посадки — не делайте так Аудио 
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Авто
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги Аудио 
Модный флешбек: туфли с открытым носком снова диктуют стиль
Красота и стиль
Модный флешбек: туфли с открытым носком снова диктуют стиль Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Что продавали в СССР из-под полы и почему это было дефицитом? Дмитрий Плотников Иран, Израиль и США находятся на пороге надвигающаяся региональной войны Юрий Бочаров Исследователи бьют тревогу: ИИ не способен на то, что даётся ребёнку Игорь Буккер
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят
Пешеход уже прошёл, а штраф — в кармане: нюанс, о котором не говорят
Последние материалы
Заправка под пробку: что может случиться с машиной через пару километров
Защити лицо от морщин и ожогов: как правильно выбрать солнцезащитный крем
Простой способ обезопасить себя от клещей — пригодится уже сегодня
Когда собака смотрит в душу ради лакомства: приём, который сбережёт здоровье и нервы
Расходы на жильё выросли? Возможно, вы платите за воздух
Уникальная древесина, которой нет аналогов: открытие может спасти климат
Женщина на иномарке остановила 87 трамваев: суд вынес неожиданное решение
Джулия Робертс удивила публику редким выходом с 17-летним сыном на бродвейской премьере
Сахар под прикрытием: какие хлопья лучше оставить на полке
Забудьте о бессонных ночах: эта подушка творит чудеса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.