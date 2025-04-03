Женщина на иномарке остановила 87 трамваев: суд вынес неожиданное решение

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Громкое и почти анекдотичное дело произошло в Перми, где жительница города за рулём иномарки на ровном месте остановила движение 87 трамваев. Итог: десятки часов простоя, многотысячные убытки для города и судебные разбирательства.

Фото: commons.wikimedia.org by Василий Астанин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Трамвай в Усть-Илимске

Инцидент произошёл ещё в мае прошлого года. Как сообщает properm.ru, автоледи, управляя автомобилем, не предоставила преимущество трамваю маршрута №8. Произошло столкновение, в результате которого движение электротранспорта оказалось фактически заблокировано более чем на 77 часов. Остановились 87 трамваев. Практически всё трамвайное сообщение оказалось парализовано — тысячи пассажиров были вынуждены искать альтернативные способы передвижения.

Ситуация стала предметом серьёзных разбирательств. Коммунальное предприятие МУП "Пермгорэлектротранс" подало иск в суд с требованием компенсировать убытки, понесённые в результате ДТП. Сумма ущерба, по расчётам предприятия, составила 174 228 рублей 88 копеек.

Ответчица настаивала, что виновником аварии был вовсе не она, а водитель трамвая-стажёр, который, по её словам, въехал в её машину и затем не убрал транспорт с путей. Однако суд посчитал иначе. В ходе разбирательства было установлено, что вину несут оба участника происшествия — и автоледи, и водитель трамвая. Решением суда было определено: 70% убытков возместит водитель легковушки, а оставшиеся 30% — трамвайщик.

Таким образом, с ответчицы будет взыскано 121 960 рублей 22 копейки, плюс ещё 4 358 рублей 90 копеек в качестве госпошлины. Всего ей предстоит заплатить почти 122 тысячи рублей. При этом решение суда пока не вступило в законную силу — участники могут его обжаловать.

Это дело стало резонансным не только из-за суммы, но и из-за масштабов последствий. Случай наглядно показал, как одна ошибка на дороге может вызвать эффект домино, затронувший сотни людей, городской транспорт и даже судебную систему.

Горожане в соцсетях разделились: одни считают, что ответственность должна лежать исключительно на водителе трамвая, другие указывают, что неправильное поведение автолюбителей на трамвайных путях — нередкое явление, и пора учиться уважать правила.

Как бы то ни было, история получила широкий резонанс и уже стала напоминанием всем участникам дорожного движения: иногда секунды промедления или неуверенности могут обернуться часами простоя и тысячами убытков. И не только для вас — но и для целого города.