Мопеды СССР: Карпаты, Верховина, Рига — что было лучше?

В Советском Союзе мопеды были мечтой миллионов подростков и отличным транспортом для сельской местности.
Среди самых популярных моделей — "Карпаты", "Верховина" и "Рига". Давай разберёмся, какой мопед в СССР был лучше и в чём их отличия.
1. "Карпаты" — мощный и выносливый
Производитель: Львовский мотозавод (ЛМЗ). Двигатель: 49,8 см³, 2,4 л. с. Максимальная скорость: 50 км/ч.
Плюсы:
✔ Самый мощный среди советских мопедов (почти как лёгкий мотоцикл).
✔ Имел педальный и кик-стартер, что облегчало запуск.
✔ Хорошо справлялся с плохими дорогами.
Минусы:
✖ Более тяжёлый, чем конкуренты, сложнее в управлении.
✖ Были проблемы с качеством сборки (могли быть "сюрпризы" с электрикой и карбюратором).
Отличный выбор для тех, кому нужен мощный и надёжный мопед для дальних поездок.
2. "Верховина" — лёгкий и простой
Производитель: Львовский мотозавод (ЛМЗ). Двигатель: 45 см³, 1,5-2 л. с. Максимальная скорость: 40-45 км/ч.
Плюсы:
✔ Самый лёгкий среди советских мопедов, удобен для подростков.
✔ Простая конструкция — легко ремонтировать в полевых условиях.
✔ Хорошая манёвренность, отлично подходил для города.
Минусы:
✖ Слабый двигатель, разгонялся небыстро.
✖ Не лучшая проходимость — на плохих дорогах быстро терял скорость.
Подходит для тех, кто хочет лёгкий и манёвренный мопед для города и коротких поездок.
3. "Рига" — надёжный и неприхотливый
Производитель: Рижский мотозавод (RMR). Двигатель: 49 куб см, 1,8-2 л. с. Максимальная скорость: 45-50 км/ч.
Плюсы:
✔ Очень надёжный — можно было эксплуатировать годами без серьёзных поломок.
✔ Отличный баланс между весом и мощностью.
✔ Более современный дизайн по сравнению с конкурентами.
Минусы:
✖ Некоторые модели имели неудобную посадку.
✖ В поздних версиях встречались проблемы с электрикой.
Универсальный мопед, который был золотой серединой между мощностью и удобством.
В любом случае, каждый из этих мопедов стал легендой своего времени, и у каждого были свои фанаты.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?