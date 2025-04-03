ТОП-5 грузовиков СССР, которые стали гордостью страны  

Советские грузовики — это настоящие трудяги, которые возили грузы, строили города, участвовали в войнах и даже покоряли бездорожье.
Некоторые из них стали легендами и до сих пор работают в самых суровых условиях. Давай вспомним 5 самых культовых грузовиков СССР.
1. ЗиЛ-130 (1962-1994) — главный грузовик страны
Самый массовый и узнаваемый советский грузовик.
Где использовали? Стройки, сельское хозяйство, армия, пожарные службы.
Факты:
✅ Мощный V8 на 150 л. с., скорость до 90 км/ч.
✅ Надёжность — мог работать десятилетиями без капремонта.
✅ Ярко-голубая кабина и белая решётка — фирменный стиль, знакомый каждому.
2. ГАЗ-66 (1964-1999) — вездеход, который не знал преград
Почему гордость? Проходимость была хороша — мог ездить там, где другие застревали.
Где использовали? Армия, геология, лесозаготовки, пожарные службы.
Факты:
✅ Полный привод, портальные мосты, дорожный просвет 310 мм.
✅ Кабина наклонялась вперёд, что упрощало ремонт.
✅ Работал в экстремальных условиях — от Арктики до пустынь.
Знаешь ли ты? Этот грузовик можно было сбрасывать с самолёта на парашюте — и он продолжал работать!
3. КрАЗ-255 (1967-1994) — монстр бездорожья
Грузовик, способный тянуть танки и преодолевать болота.
Где использовали? В армии, на севере, в нефтяной и газовой промышленности.
Факты:
✅ Мощный 15-литровый дизель V8 (240 л. с.).
✅ Огромные колёса с централизованной подкачкой.
✅ Грузоподъёмность — до 14 тонн.
4. МАЗ-500 (1965-1990) — первый советский капотный грузовик
Машину отличали удобная кабина и высокая надёжность.
Где использовали? В сельском хозяйстве, строительстве, перевозке грузов.
Факты:
✅ Кабина без капота — лучше обзор и компактность.
✅ Дизельный двигатель, который работал даже в -40°C.
✅ Экспортировался в страны Восточной Европы и Африки.
5. БелАЗ-540 (1961-1977) — карьерный гигант
Почему гордость? Первый в мире карьерный самосвал грузоподъёмностью 27 тонн.
Где использовали? На карьерах и шахтах по всему СССР.
Факты:
✅ Дизельный двигатель 375 л. с.
✅ Развивал скорость до 55 км/ч даже с грузом.
✅ Продавался в 30 странах мира!
Эти грузовики не просто машины — это символы эпохи. Они строили города, обеспечивали армию, помогали стране развиваться. Многие из них до сих пор в строю и продолжают работать на благо людей.
Белорусский автомобильный завод (БелАЗ; бел. Беларускі аўтамабільны завод) — белорусская компания по производству карьерной техники, расположенная в городе Жодино Минской области.
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