ТОП-5 грузовиков СССР, которые стали гордостью страны

3:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Советские грузовики — это настоящие трудяги, которые возили грузы, строили города, участвовали в войнах и даже покоряли бездорожье.

Фото: commons.wikimedia.org by Alf van Beem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ КрAз 255 6x6 pic6

Некоторые из них стали легендами и до сих пор работают в самых суровых условиях. Давай вспомним 5 самых культовых грузовиков СССР.

1. ЗиЛ-130 (1962-1994) — главный грузовик страны

Самый массовый и узнаваемый советский грузовик.

Где использовали? Стройки, сельское хозяйство, армия, пожарные службы.

Факты:

✅ Мощный V8 на 150 л. с., скорость до 90 км/ч.

✅ Надёжность — мог работать десятилетиями без капремонта.

✅ Ярко-голубая кабина и белая решётка — фирменный стиль, знакомый каждому.

2. ГАЗ-66 (1964-1999) — вездеход, который не знал преград

Почему гордость? Проходимость была хороша — мог ездить там, где другие застревали.

Где использовали? Армия, геология, лесозаготовки, пожарные службы.

Факты:

✅ Полный привод, портальные мосты, дорожный просвет 310 мм.

✅ Кабина наклонялась вперёд, что упрощало ремонт.

✅ Работал в экстремальных условиях — от Арктики до пустынь.

Знаешь ли ты? Этот грузовик можно было сбрасывать с самолёта на парашюте — и он продолжал работать!

3. КрАЗ-255 (1967-1994) — монстр бездорожья

Грузовик, способный тянуть танки и преодолевать болота.

Где использовали? В армии, на севере, в нефтяной и газовой промышленности.

Факты:

✅ Мощный 15-литровый дизель V8 (240 л. с.).

✅ Огромные колёса с централизованной подкачкой.

✅ Грузоподъёмность — до 14 тонн.

4. МАЗ-500 (1965-1990) — первый советский капотный грузовик

Машину отличали удобная кабина и высокая надёжность.

Где использовали? В сельском хозяйстве, строительстве, перевозке грузов.

Факты:

✅ Кабина без капота — лучше обзор и компактность.

✅ Дизельный двигатель, который работал даже в -40°C.

✅ Экспортировался в страны Восточной Европы и Африки.

5. БелАЗ-540 (1961-1977) — карьерный гигант

Почему гордость? Первый в мире карьерный самосвал грузоподъёмностью 27 тонн.

Где использовали? На карьерах и шахтах по всему СССР.

Факты:

✅ Дизельный двигатель 375 л. с.

✅ Развивал скорость до 55 км/ч даже с грузом.

✅ Продавался в 30 странах мира!

Эти грузовики не просто машины — это символы эпохи. Они строили города, обеспечивали армию, помогали стране развиваться. Многие из них до сих пор в строю и продолжают работать на благо людей.

Уточнения

Белорусский автомобильный завод (БелАЗ; бел. Беларускі аўтамабільны завод) — белорусская компания по производству карьерной техники, расположенная в городе Жодино Минской области.

