Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Взгляд наружу: Том Круз открыл Хейли Этвелл неожиданный способ борьбы с социальной тревожностью
Как шахматы помогают детям развить критическое мышление: мнение гроссмейстера Гукеша
Тихий остров-святилище — место, где можно почувствовать дух древней Японии
Пёс вместо ребёнка: к чему приводит новая мода Запада
Как избавиться от известкового налета: 4 ингредиента, которые есть в каждом доме и работают на ура
50 000 лет назад в Китае произошло нечто удивительное: древняя технология, которой не должно было быть
21% — не предел: условие, при котором ключевая ставка в РФ взлетит ещё выше
Сухой маринад для шашлыка — забудьте про уксус навсегда
Как сохранить шины, если нет гаража: спасение для городских водителей

ТОП-5 грузовиков СССР, которые стали гордостью страны  

3:18
Авто

Советские грузовики — это настоящие трудяги, которые возили грузы, строили города, участвовали в войнах и даже покоряли бездорожье.

КрAз 255 6x6 pic6
Фото: commons.wikimedia.org by Alf van Beem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
КрAз 255 6x6 pic6

Некоторые из них стали легендами и до сих пор работают в самых суровых условиях. Давай вспомним 5 самых культовых грузовиков СССР.

1. ЗиЛ-130 (1962-1994) — главный грузовик страны

Самый массовый и узнаваемый советский грузовик.

Где использовали? Стройки, сельское хозяйство, армия, пожарные службы.

Факты:
✅ Мощный V8 на 150 л. с., скорость до 90 км/ч.
✅ Надёжность — мог работать десятилетиями без капремонта.
✅ Ярко-голубая кабина и белая решётка — фирменный стиль, знакомый каждому.

2. ГАЗ-66 (1964-1999) — вездеход, который не знал преград

Почему гордость? Проходимость была хороша — мог ездить там, где другие застревали.

Где использовали? Армия, геология, лесозаготовки, пожарные службы.

Факты:
✅ Полный привод, портальные мосты, дорожный просвет 310 мм.
✅ Кабина наклонялась вперёд, что упрощало ремонт.
✅ Работал в экстремальных условиях — от Арктики до пустынь.

Знаешь ли ты? Этот грузовик можно было сбрасывать с самолёта на парашюте — и он продолжал работать!

3. КрАЗ-255 (1967-1994) — монстр бездорожья

Грузовик, способный тянуть танки и преодолевать болота.

Где использовали? В армии, на севере, в нефтяной и газовой промышленности.

Факты:
✅ Мощный 15-литровый дизель V8 (240 л. с.).
✅ Огромные колёса с централизованной подкачкой.
✅ Грузоподъёмность — до 14 тонн.

4. МАЗ-500 (1965-1990) — первый советский капотный грузовик

Машину отличали удобная кабина и высокая надёжность.

Где использовали? В сельском хозяйстве, строительстве, перевозке грузов.

Факты:
✅ Кабина без капота — лучше обзор и компактность.
✅ Дизельный двигатель, который работал даже в -40°C.
✅ Экспортировался в страны Восточной Европы и Африки.

5. БелАЗ-540 (1961-1977) — карьерный гигант

Почему гордость? Первый в мире карьерный самосвал грузоподъёмностью 27 тонн.

Где использовали? На карьерах и шахтах по всему СССР.

Факты:
✅ Дизельный двигатель 375 л. с.
✅ Развивал скорость до 55 км/ч даже с грузом.
✅ Продавался в 30 странах мира!

Эти грузовики не просто машины — это символы эпохи. Они строили города, обеспечивали армию, помогали стране развиваться. Многие из них до сих пор в строю и продолжают работать на благо людей.

Уточнения

Белорусский автомобильный завод (БелАЗ; бел. Беларускі аўтамабільны завод) — белорусская компания по производству карьерной техники, расположенная в городе Жодино Минской области.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Авто
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости
Новости спорта
Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости Аудио 
Столовые СССР: как кормили рабочих на производстве
Еда и рецепты
Столовые СССР: как кормили рабочих на производстве Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
20 новых бригад и ударный период: как Россия готовится к решающему наступлению Дмитрий Плотников 2200 лет тайны: гигантская пирамида в Иудейской пустыне ставит археологов в тупик Игорь Буккер Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Перловка, от которой хочется облизать ложку: всё дело в пряной зажарке
Последние материалы
Как шахматы помогают детям развить критическое мышление: мнение гроссмейстера Гукеша
Тихий остров-святилище — место, где можно почувствовать дух древней Японии
Пёс вместо ребёнка: к чему приводит новая мода Запада
Как избавиться от известкового налета: 4 ингредиента, которые есть в каждом доме и работают на ура
50 000 лет назад в Китае произошло нечто удивительное: древняя технология, которой не должно было быть
21% — не предел: условие, при котором ключевая ставка в РФ взлетит ещё выше
Сухой маринад для шашлыка — забудьте про уксус навсегда
Как сохранить шины, если нет гаража: спасение для городских водителей
Как обрезать лимонное дерево, чтобы оно плодоносило как сумасшедшее
ТОП-5 грузовиков СССР, которые стали гордостью страны  
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.