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Удивительно, но факт: на каких авто ездят сами китайцы

2:29
Авто

Автомобильный рынок Китая — один из крупнейших и самых динамичных в мире. Интересно, что предпочтения китайских автолюбителей включают как местные, так и зарубежные марки.

BYD Song PLUS
Фото: commons.wikimedia.org by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BYD Song PLUS

Лидеры продаж на китайском авторынке

  1. BYD Song PLUS: Эта модель от китайского производителя BYD занимает лидирующую позицию с ежемесячными продажами около 31-33 тысяч единиц. Компания BYD демонстрирует впечатляющий рост, увеличив продажи на 130% за последний год.

  2. Volkswagen Lavida: Немецкий бренд Volkswagen исторически популярен в Китае. Модель Lavida продается в среднем 30-32 тысячи раз в месяц, что составляет значительную долю рынка.

  3. Toyota Camry: Японская Toyota с моделью Camry занимает третье место, находя около 28 тысяч покупателей ежемесячно. В Китае доступны версии с 2,0-литровым двигателем и гибридным приводом на базе 2,5-литрового мотора.

  4. Honda CR-V: Еще один японский производитель, Honda, с моделью CR-V, достигает продаж в 28 тысяч единиц в месяц. Компания активно внедряет стратегию электрификации своих моделей для китайского рынка.

  5. Changan CS75 Plus: Китайский бренд Changan с моделью CS75 Plus реализует около 27 тысяч автомобилей ежемесячно. Примечательно, что в Китае эти автомобили стоят почти вдвое дешевле, чем в России.

  6. Geely Atlas: Модель Atlas от китайской компании Geely находит около 23 тысяч покупателей в месяц, подтверждая растущую популярность местных брендов.

  7. Tesla Model Y: Американская Tesla с моделью Model Y также входит в топ продаж с результатом 23 тысячи единиц в месяц, несмотря на иностранное происхождение бренда.

Предпочтения китайских автолюбителей

Несмотря на широкий выбор местных производителей, многие китайцы отдают предпочтение зарубежным маркам из-за их престижности. Однако ситуация постепенно меняется, и местные бренды, такие как BYD и Changan, набирают популярность благодаря улучшению качества и технологий.

Уточнения

BYD Song (кит. 宋) — компактный кроссовер китайской компании BYD, серийно выпускаемый с 2015 года.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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