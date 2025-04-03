Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забытый тренд в спортзале 80-х годов — ключ к более быстрому росту мышц
Жирная кожа? Сухая кожа? Одна простая хитрость для идеального увлажнения
Кто зарабатывает больше всех: неожиданный рост зарплат в сферах с дефицитом кадров
Не дайте коже испортиться: 7 секретов ухода от эксперта, которые стоит узнать
Пять суперфудов для мозга: железная память с помощью простых решений
Пенсионерам не до сна: почему пожилые страдают бессонницей, и как отличить норму от патологии
Как молодожёнам найти деньги на отпуск: налоговый вычет на свадьбу могут ввести в РФ
Любовь или работа: жёсткий запрет для американских дипломатов в Китае удивил всех
Риск столкновения астероида с этой планетой вырос: НАСА повысило шансы

Магический спрей против пыли: ваш салон будет сиять чистотой

2:15
Авто

Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что даже после тщательной уборки салона пыль быстро возвращается, особенно на передней панели. Это не только портит внешний вид интерьера, но и может вызывать раздражение. Специалисты автомоек рекомендуют использовать полироли-антистатики для пластиковых поверхностей, чтобы надолго избавиться от пыли в салоне автомобиля.

Чистка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чистка машины

Почему пыль быстро накапливается на панели?

Пластиковые детали салона обладают свойством притягивать пыль из-за статического электричества. Даже после тщательной очистки пыль оседает на поверхности в течение короткого времени, особенно в сухих климатических условиях или при использовании кондиционера.

Решение: полироли-антистатики

Полироли-антистатики предназначены для обработки пластиковых поверхностей в салоне автомобиля. Они не только придают деталям обновленный вид, но и создают антистатический эффект, предотвращая быстрое оседание пыли. Эффект от применения таких средств сохраняется до месяца, что значительно уменьшает необходимость частой уборки.

Как правильно применять полироль-антистатик?

  1. Очистите поверхность: Перед нанесением полироли тщательно протрите пластиковые детали от пыли и загрязнений.

  2. Нанесите средство: Равномерно распылите полироль на поверхность или нанесите с помощью мягкой ткани.

  3. Распределите и отполируйте: С помощью чистой микрофибры равномерно распределите средство по поверхности, добиваясь желаемого эффекта (матового или глянцевого).

Дополнительные преимущества

Помимо антистатического эффекта, полироли защищают пластик от ультрафиолетовых лучей, предотвращая выгорание и растрескивание. Некоторые средства также подходят для обработки кожаных элементов интерьера, непокрашенных деталей кузова, бамперов, молдингов и корпусов боковых зеркал.

Использование полиролей-антистатиков — простой и эффективный способ поддерживать чистоту и привлекательный вид салона вашего автомобиля, снижая частоту уборок и продлевая срок службы внутренних элементов.

Уточнения

Сало́н (фр. salon, от итал. salone — большая зала) — литературный, художественный или политический кружок избранных лиц, собирающихся в частном доме, в зале, гостиной, комнате для приёма.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Красота и стиль
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили Аудио 
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить
Недвижимость
Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить Аудио 
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Авто
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги Аудио 
Популярное
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь

Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?

Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Дедлайн для Киева: какой удар готовит Россия после паузы в переговорах? Дмитрий Плотников Тревожные сигналы из космоса: почему спутники Starlink стали мишенью новых технологий Игорь Буккер Тарифная политика Трампа — гениальное решение для США. А остальным будет хуже Любовь Степушова
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Как спасти права после обгона: лазейка в ПДД, которую почти никто не использует
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Последние материалы
Как молодожёнам найти деньги на отпуск: налоговый вычет на свадьбу могут ввести в РФ
Любовь или работа: жёсткий запрет для американских дипломатов в Китае удивил всех
Риск столкновения астероида с этой планетой вырос: НАСА повысило шансы
Deutsche Bank предупредил о риске кризиса доверия к доллару
Пошлины Трампа на импорт: почему нефть и газ в безопасности — раскрываем секреты
Евросоюз нашёл ядерный ответ на тарифы Трампа. Украина пострадает
Вам больше 50 лет? Эти 5 ошибок мешают вам похудеть
Пыль — вне закона: робот-пылесос нового поколения, который патрулирует твой дом лучше охраны
Хочешь худое лицо? Вот четыре процедуры, которые работают без фотошопа
Новые правила для водителей: как получить российские права без нервов?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.