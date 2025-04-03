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ТОП-5 советских машин, которые быстрее ехали в горку, чем с места  

3:13
Авто

Советский автопром подарил миру немало легендарных автомобилей, но среди них были и такие, чья динамика разгона оставляла желать лучшего.

ЗАЗ-965 новогодний (Саратов)
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ЗАЗ-965 новогодний (Саратов)

Эти машины славились не только своей надёжностью и простотой, но и невероятно "спокойным" ускорением. Вот 5 авто, которые будто бы лучше набирали скорость на спуске, чем с места.

1. Запорожец ЗАЗ-965 ("Горбатый")

Разгон 0-100 км/ч: 37 секунд. Мощность: 23 л. с.

Малолитражный автомобиль с мотором от бензопилы (образно говоря) был настоящей легендой среди советских автолюбителей. Его звук напоминал трактор, а разгон до сотни был сродни медитации. На подъёмах "Запорожец" часто сдавался, и водителям приходилось помогать машине ногами, выталкивая её в гору.

2. Москвич-2140

Разгон 0-100 км/ч: 22 секунды. Мощность: 75 л. с.

Этот "Москвич" был хорош в плане проходимости, но его динамика напоминала советский утюг. Пока владелец топил газ в пол, пассажиры успевали обсудить последние новости и сделать перекур. В горку он забирался упорно, но медленно, а на трассе с грузом в багажнике разгон мог показаться вечностью.

3. ГАЗ-21 "Волга"

Разгон 0-100 км/ч: 28 секунд. Мощность: 75 л. с.

"Волга" — это символ советского автопрома, но скорость никогда не была её сильной стороной. У массивного кузова и слабого двигателя были свои законы физики: в горку машина ехала лучше, чем стартовала с места. К тому же автоматическое сцепление добавляло проблем при разгоне.

4. ВАЗ-2101 ("Копейка")

Разгон 0-100 км/ч: 18 секунд. Мощность: 64 л. с.

"Копейка" — легенда, но и она не отличалась быстрым разгоном. Водители нередко жаловались, что в гору автомобиль едет резвее, чем пытается набрать скорость на ровной дороге. Зато по сравнению с другими машинами этого списка ВАЗ-2101 всё же выглядел относительно динамичным.

5. ЛуАЗ-969 ("Волынянка")

Разгон 0-100 км/ч: некогда измерять, ибо редко дотягивал. Мощность: 40 л. с.

Этот полноприводный малыш был создан для бездорожья, но его динамика разгона напоминала сцену из фильма в замедленной съёмке. ЛуАЗ скорее перескакивал через кочки, чем разгонялся. Зато если дорога шла под уклон — он мог удивить, разгоняясь быстрее, чем на ровной местности.

Советские автомобили не были созданы для гонок, но их надёжность и проходимость были легендарными. Да, они разгонялись медленно, но ехали долго и могли проехать там, где современные машины застряли бы навсегда.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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