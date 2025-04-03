Кабриолет под 20 тонн: гибридный Ford Super Duty сломал шаблоны и ценники

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Слухи о гибридной версии Ford Super Duty ходили давно, но то, как компания решила представить новинку, заставило пользователей замирать от удивления. Ford действительно показал гибридный Super Duty 2026 года. И да, он с откидным верхом.

Фото: Ford is licensed under public domain Ford Ranger 2025 года

Производство и цена — как в фантастике

Кабриолет Super Duty якобы будет собираться на заводе в Оквилле, Канада, где для него запланированы три рабочих смены. Причём все мощности завода отданы исключительно под эту модель.

Базовая версия XL обойдётся минимум в 200 000 долларов, а за электроприводный жёсткий верх придётся выложить ещё 50 000. Предоплата — невозвратные 6000 долларов.

Характеристики звучат как из параллельной вселенной

В движение этот монстр приводит знакомый 3,5-литровый V6 PowerBoost с турбонаддувом, дополненный батареей 3 кВт⋅ч и тремя электромоторами. Это позволяет везти до 4000 фунтов груза и буксировать 20 000 фунтов.

Версия с откидным верхом, по словам Ford, станет единственным Super Duty с подобной силовой установкой.

Но… есть один нюанс

Если вы уже потянулись за кошельком — не спешите. Всё это — утончённая первоапрельская шутка, и, скорее всего, кабриолет-грузовик с ценником в 200 тысяч долларов так и останется фантазией маркетологов Ford.

Уточнения

Кабриоле́т (фр. cabriolet) — легковой автомобиль с откидывающимся верхом.

