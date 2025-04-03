Электромобили 2.0: новое поколение уже заряжено на переворот отрасли

2:03 Your browser does not support the audio element. Авто

После десятилетия проб и ошибок рынок электрокаров вступает в новую фазу. Компактные снаружи, технологичные внутри — модели следующего поколения готовы переписать правила.

Фото: Designed by Freepik by user6702303, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электромобиль на зарядке

Первое поколение дало нам всё: и гениальные находки, и откровенные провалы. Honda e, Mazda MX-30, Fisker Ocean — эти модели скорее обожгли, чем зажгли. И всё же, за хаосом первых лет кроется ценный опыт. Теперь автогиганты делают ставку на эффективность, быстрый заряд, продуманные платформы и уверенность в том, чего действительно хочет покупатель.

Кто задаёт тон

BMW запускает линейку Neue Klasse: архитектура на 800 вольт, переработанные материалы, компактные батареи и iX3 уже в 2025 году. Следом — электрическая "трёшка". И это уже заявка на новый стандарт.

Mercedes-Benz не отстаёт: новая платформа и дебют CLA EV осенью 2025-го — это уже 750 км пробега и зарядка до 300 кВт. А главное — сбалансированная технология без перегибов.

Идут в рост

У Volkswagen амбиции захватить массовый сегмент с ID.2 All и ID. Every1. Audi делает ставку на A6 e-tron — пока тяжеловато, но концепт крепкий. Jaguar перезапускает имидж и линейку. Французы — Renault и Peugeot — пока буксуют: технологии отстают, а архитектуры с нуля нет.

Зато Корея не сбавляет обороты: Kia наращивает линейку EV2-EV9, а Hyundai создаёт SDV-платформу Pleos — и это уже больше, чем просто автомобили.

Что дальше

Модельная карта перетасовывается. Те, кто раньше спешил, теперь отступают. А те, кто учёл уроки, выходят на старт с чистого листа. Победит не тот, кто первый, а тот, кто понял, зачем.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

