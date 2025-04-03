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Электрокары всё решили за нас, но водород готов нанести ответный удар

2:54
Авто

Электромобили заполонили дороги, а их число перевалило за 10 миллионов. А вот водородных машин — всего около 15 тысяч. Но не спешите списывать их со счётов: у водородной технологии есть козыри, особенно для профессиональных водителей. И они могут изменить правила игры.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Что внутри

Электромобиль — это аккумулятор и мотор. Заряжается от розетки, едет на электричестве. Просто, понятно, эффективно.

Водородный автомобиль — это маленькая электростанция. Газ из бака поступает в топливный элемент, где соединяется с кислородом. В результате — электричество для двигателя и… водяной пар. Чисто и бесшумно.

Пробег: водород уходит вперёд

Электромобиль в среднем проезжает около 400 км. Водородная машина — до 600 км. Toyota Mirai, например, способна на 650-700 км. А Hopium Machina, ожидаемая в 2026 году, заявлена с пробегом до 1000 км без дозаправки.

Зарядка — тоже в пользу водорода: 5 минут и поехали. Электромобили тратят на это от 30 минут до нескольких часов.

Эффективность: у электро — преимущество

Электромотор использует до 90% энергии. Водород — примерно в два раза меньше. Да и сам газ пока получают в основном из ископаемого топлива, выбрасывая CO₂. Экологично? В теории — да. На практике — пока спорно.

Электромобили тоже не идеальны: литий-ионные батареи тяжелее, а добыча лития — не сахар для планеты. Но даже с этим баланс экологичности пока на их стороне.

Цена вопроса

Водородные автомобили — роскошь.

  • Toyota Mirai — от 72 000 €

  • Hyundai Nexo — от 80 000 €
    Для сравнения: электромобили начинаются от 20 000 €, средняя цена — около 40 000 €.

И затраты на "топливо" тоже разные:

  • 100 км на электричестве — примерно 2 €

  • 100 км на водороде — до 15 €

Где и для кого

Для частного водителя — выбор очевиден: электро. Он дешевле в покупке, проще в обслуживании и зарядке. К тому же, зарядить можно прямо у дома — с водородом такое не прокатит.

Но у водорода всё же есть будущее. В первую очередь — в грузовых перевозках. Там, где нужна автономность, скорость заправки и высокая полезная нагрузка, он может стать незаменимым.

Евросоюз уже готовит почву: к 2030 году планируют производить до 10 млн тонн "зелёного" водорода, а на поддержку проектов выделено 3 млрд евро.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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