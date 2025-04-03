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Мал да удал: 5 компактных моделей, которые ставят на место даже кроссоверы

2:07
Авто

Пока мир с головой ушёл в гонку за кроссоверами, компактные автомобили не сдают позиций. Маневренные, экономичные и всё чаще — по-настоящему стильные. Их выбирают не только из-за цены, а потому что в них есть характер.

Honda Civic
Фото: commons.wikimedia.org by MercurySable99, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Honda Civic

Вот пять моделей, которые не теряются даже на фоне модных SUV.

Subaru WRX — маленький и взрывной

Японский седан, у которого до сих пор в генах — дух ралли. Новый WRX — это не просто спорт, это эмоция на каждый день. Вариант tS Sport предлагает полный привод, злой внешний вид и управляемость, которую сложно забыть. Даже без версии STI, модель уверенно держится в топе продаж.

Kia K4 — недорого, но со вкусом

Преемник Cerato оказался неожиданно зрелым. K4 не выглядит "дешёвкой", хотя стартует с доступного ценника — от $30 590. Продуманный салон, хорошее оснащение и современный дизайн делают его отличным выбором в бюджетном сегменте.

Hyundai i30 — почти европейский

Ещё один хэтчбек, который может дать бой Golf и Focus. Особенно версия i30 N: турбированный мотор, спортивная подвеска и характерный звук выхлопа. Настоящее удовольствие от вождения, пока модель всё ещё на рынке.

Mazda3 — не просто машина, а настроение

Эта модель — как минимализм с премиум-начинкой. Mazda3 удивляет качеством материалов, продуманным интерьером и почти интуитивной управляемостью. В ней нет лишнего, но всё на своём месте. Выбор для тех, кто чувствует машину.

Honda Civic — умный, тихий, гибридный

Новый Civic стал элегантнее и тише. В основном — благодаря гибридной версии. Экономия топлива, плавность хода и сдержанный стиль. А если хочется острых ощущений — Type R сделает их с избытком. Это уже почти спорткар, только компактный.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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