Электромобили СССР: были ли они и почему не прижились?

1:58 Your browser does not support the audio element. Авто

СССР, несмотря на свою мощную автопромышленность, не стал лидером в производстве электромобилей.

Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Электроавтомобиль

Однако попытки создать электрокары предпринимались с начала XX века, но массового распространения они так и не получили. В СССР было несколько попыток создать электромобили, но они так и не стали массовыми.

1. НАМИ-750 (1958 г.)

Первый советский серийный электромобиль на базе "Москвича-400". Запас хода — 50 км, максимальная скорость — 30 км/ч.

Использовался на почте и заводах, но не выпускался массово.

2. РАФ-2204 (1976 г.)

Электрическая версия микроавтобуса РАФ-2203. Запас хода — 80 км, скорость — 70 км/ч.

Использовался как экспериментальный транспорт.

3. ЗАЗ-968Э (1980-е гг.)

Электрическая модификация "Запорожца". Запас хода — 120 км, скорость — 80 км/ч.

Выпущено всего несколько экземпляров.

Почему электромобили не прижились в СССР?

1. Отсутствие технологий — в СССР не было лёгких и ёмких аккумуляторов, а существующие батареи были тяжёлыми и маломощными.

2. Дешёвый бензин — при низкой цене топлива электромобили не имели экономического смысла.

3. Низкий приоритет — автомобильная промышленность ориентировалась на массовое производство бензиновых машин, а электротранспорт считался второстепенным.

После распада Союза электромобили снова начали разрабатывать, но в небольших объёмах. Сегодня в России эта отрасль развивается медленно, но интерес к ней растёт.