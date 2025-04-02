Электромобили СССР: были ли они и почему не прижились?

СССР, несмотря на свою мощную автопромышленность, не стал лидером в производстве электромобилей.
Однако попытки создать электрокары предпринимались с начала XX века, но массового распространения они так и не получили. В СССР было несколько попыток создать электромобили, но они так и не стали массовыми.
1. НАМИ-750 (1958 г.)
Первый советский серийный электромобиль на базе "Москвича-400". Запас хода — 50 км, максимальная скорость — 30 км/ч.
Использовался на почте и заводах, но не выпускался массово.
2. РАФ-2204 (1976 г.)
Электрическая версия микроавтобуса РАФ-2203. Запас хода — 80 км, скорость — 70 км/ч.
Использовался как экспериментальный транспорт.
3. ЗАЗ-968Э (1980-е гг.)
Электрическая модификация "Запорожца". Запас хода — 120 км, скорость — 80 км/ч.
Выпущено всего несколько экземпляров.
Почему электромобили не прижились в СССР?
1. Отсутствие технологий — в СССР не было лёгких и ёмких аккумуляторов, а существующие батареи были тяжёлыми и маломощными.
2. Дешёвый бензин — при низкой цене топлива электромобили не имели экономического смысла.
3. Низкий приоритет — автомобильная промышленность ориентировалась на массовое производство бензиновых машин, а электротранспорт считался второстепенным.
После распада Союза электромобили снова начали разрабатывать, но в небольших объёмах. Сегодня в России эта отрасль развивается медленно, но интерес к ней растёт.
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