Звук тревоги: 8 причин скрипа в переднем колесе и как их быстро обезвредить

Если из переднего колеса доносится скрип или скрежет — игнорировать это не стоит. Иногда причина банальна, а иногда — указывает на серьёзную неисправность. Главное — точно определить, когда появляется звук: на скорости, при торможении или в повороте. А дальше — действовать по списку.
Первое, что нужно проверить, — тормоза. Многие производители ставят на колодки индикаторы износа: когда ресурс детали подходит к концу, появляется характерный скрип. Это сигнал к замене.
Но если скрежет появился после установки новых колодок — возможна другая проблема. Нередко в сервисе ставят дешёвые или некачественные аналоги. Лучше использовать оригинальные запчасти с сертификатом и устанавливать их в проверенном центре.
Кстати, скрип может возникать и из-за мелкого мусора между диском и кожухом — достаточно прочистить. Ещё один источник звука — нагар и ржавчина. В этом случае поможет обычная наждачка.
Если скрипит громко и резко — возможно, заедает цилиндр суппорта. Причина — износ, коррозия или попадание грязи. Иногда проблему можно решить чисткой и прокачкой тормозов. В других случаях потребуется замена цилиндра.
Также стоит проверить направляющие штифты: они могут погнуться после удара, например, при попадании в яму. Их не выправляют — только меняют.
Скрежет при езде по кочкам? Обратите внимание на стойки, амортизаторы и пружины. Изношенные детали шумят, а со временем могут и вовсе выйти из строя. Лучше заменить сразу, вместе с подшипником — так надёжнее.
Если звуки появляются в повороте — возможно, проблема в рулевом управлении.
Ещё один подозреваемый — шаровые опоры. Износ шарнира вызывает скрип и щелчки. Проверить состояние можно на подъёмнике. Менять такие детали лучше парами — и обязательно отрегулировать после этого сход-развал.
Неожиданно, но скрип может идти и от новеньких сайлентблоков. Если они установлены неправильно — на ненагруженную подвеску или не были затянуты — звук обеспечен. Иногда просто нужно немного обкатать: к 200-300 км притирка проходит.
Если шина трет подкрылок — проверьте углы установки колёс. Это не только причина шума, но и повод к ускоренному износу резины. Особенно, если поставлены слишком большие диски.
Изношенные наконечники проявляют себя особенно активно в поворотах. Машина начинает поскрипывать, а управление становится менее точным.
Перекачанная резина — ещё один источник визга. При недостаточном пятне контакта шина скользит по асфальту, особенно в поворотах. Всё просто: проверьте давление и скорректируйте по инструкции.
Скрежет и скрип — это язык машины. И если он звучит, лучше не заглушать музыку, а разобраться, что именно пытается сказать ваш автомобиль.
Колесо́ — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.
Кажется, что выбрать крем — дело простое. Но один промах, и средство может не только не помочь, но и навредить. Рассказываем, как выбрать правильно.