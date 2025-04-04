Звук тревоги: 8 причин скрипа в переднем колесе и как их быстро обезвредить

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Если из переднего колеса доносится скрип или скрежет — игнорировать это не стоит. Иногда причина банальна, а иногда — указывает на серьёзную неисправность. Главное — точно определить, когда появляется звук: на скорости, при торможении или в повороте. А дальше — действовать по списку.

Фото: Freepik by senivpetro Автомобильный диск

1. Тормозные колодки

Первое, что нужно проверить, — тормоза. Многие производители ставят на колодки индикаторы износа: когда ресурс детали подходит к концу, появляется характерный скрип. Это сигнал к замене.

Но если скрежет появился после установки новых колодок — возможна другая проблема. Нередко в сервисе ставят дешёвые или некачественные аналоги. Лучше использовать оригинальные запчасти с сертификатом и устанавливать их в проверенном центре.

Кстати, скрип может возникать и из-за мелкого мусора между диском и кожухом — достаточно прочистить. Ещё один источник звука — нагар и ржавчина. В этом случае поможет обычная наждачка.

2. Суппорты

Если скрипит громко и резко — возможно, заедает цилиндр суппорта. Причина — износ, коррозия или попадание грязи. Иногда проблему можно решить чисткой и прокачкой тормозов. В других случаях потребуется замена цилиндра.

Также стоит проверить направляющие штифты: они могут погнуться после удара, например, при попадании в яму. Их не выправляют — только меняют.

3. Амортизаторы и подвеска

Скрежет при езде по кочкам? Обратите внимание на стойки, амортизаторы и пружины. Изношенные детали шумят, а со временем могут и вовсе выйти из строя. Лучше заменить сразу, вместе с подшипником — так надёжнее.

Если звуки появляются в повороте — возможно, проблема в рулевом управлении.

4. Шаровые опоры

Ещё один подозреваемый — шаровые опоры. Износ шарнира вызывает скрип и щелчки. Проверить состояние можно на подъёмнике. Менять такие детали лучше парами — и обязательно отрегулировать после этого сход-развал.

5. Сайлентблоки

Неожиданно, но скрип может идти и от новеньких сайлентблоков. Если они установлены неправильно — на ненагруженную подвеску или не были затянуты — звук обеспечен. Иногда просто нужно немного обкатать: к 200-300 км притирка проходит.

6. Неправильный сход-развал

Если шина трет подкрылок — проверьте углы установки колёс. Это не только причина шума, но и повод к ускоренному износу резины. Особенно, если поставлены слишком большие диски.

7. Наконечники рулевой тяги

Изношенные наконечники проявляют себя особенно активно в поворотах. Машина начинает поскрипывать, а управление становится менее точным.

8. Давление в шинах

Перекачанная резина — ещё один источник визга. При недостаточном пятне контакта шина скользит по асфальту, особенно в поворотах. Всё просто: проверьте давление и скорректируйте по инструкции.

Скрежет и скрип — это язык машины. И если он звучит, лучше не заглушать музыку, а разобраться, что именно пытается сказать ваш автомобиль.

Уточнения

Колесо́ — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.

