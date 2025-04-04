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Проучить красиво: как наказать за перекрытие выезда с парковки и не нарваться самому

2:19
Авто

Ситуация неприятная, но знакомая многим: вы подходите к своему автомобилю, а выехать невозможно — чья-то машина встала вплотную или перекрыла весь проезд. Что делать? Главное — не паниковать и не действовать сгоряча.

Эвакуатор
Фото: commons.wikimedia.org by Л.П. Джепко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эвакуатор

Первый шаг — ищем владельца

Иногда на лобовом стекле "запирающего" авто можно найти номер телефона — это лучший сценарий. Позвонили, подождали, уехали. Но, увы, на это рассчитывать стоит не всегда: кто-то оставил машину "ненадолго", кто-то — из принципа.

Если дело происходит во дворе, стоит поспрашивать у соседей. Часто перекрывают выезд именно "свои" — и один звонок в домофон решает проблему.

Бить — не вариант

Некоторые водители, теряя терпение, начинают бить по колёсам или капоту чужой машины, надеясь включить сигнализацию. Но это плохая идея. Во-первых, можно повредить чужой автомобиль. Во-вторых, современные охранные системы могут зафиксировать попытку и отправить владельцу уведомление — так что встреча может быть неприятной.

Если уж решили проверить, есть ли сигнализация, — взгляните на стекло: может, внутри установлен сенсор с обратной связью. Но лучше не трогать — это не ваш автомобиль.

Действуем по закону

Если связаться с владельцем не удалось, не стоит мстить. Повреждение чужой машины — это уже уголовка. Гораздо эффективнее позвонить в полицию: наберите 112 или обратитесь в дежурную часть. Укажите марку, цвет и номер авто, которое мешает выезду.

По базе МРЭО сотрудники могут быстро связаться с владельцем — контактные данные у них есть. Обычно этого достаточно, чтобы "герой парковки" срочно вернулся.

Нарушителю грозит штраф

Неправильная парковка — это административное правонарушение. Согласно ПДД, блокировать проезд другим участникам движения запрещено. За это предусмотрен штраф — 500 рублей по статье 12.19 КоАП РФ.

Так что если машина перекрывает выезд, а связаться с водителем не получается — вызывайте полицию. Закон на вашей стороне.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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