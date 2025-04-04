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Когда авто стало роскошью: 13 способов платить меньше, но ездить как раньше

2:29
Авто

Автомобиль — не роскошь, а постоянная статья расходов. Но даже если цены на бензин и страховку кусаются, это ещё не повод опускать руки. Есть способы тратить меньше и при этом не жертвовать безопасностью и комфортом. Главное — немного внимательности и холодный расчёт.

Красный автомобиль Skoda Rapid
Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Красный автомобиль Skoda Rapid

Бензин под контролем

  1. Водите спокойно. Резкие старты и торможения — враги экономии. Ровный стиль езды продлевает срок службы тормозов и снижает расход топлива.

  2. Включайте круиз-контроль. Особенно на трассе: он удерживает скорость, а значит — бережёт бензин.

  3. Глушите двигатель на остановках. Больше минуты на месте? Лучше выключить мотор.

  4. Следите за шинами. Давление ниже нормы — и топливо уходит впустую.

  5. Ищите выгодные заправки. Приложения, кешбэк, бонусные карты — всё это работает.

Меньше в СТО — больше в кошельке

  1. Обслуживайтесь вовремя. Профилактика всегда дешевле ремонта. Проверяйте фильтры, охлаждение и двигатель.

  2. Меняйте фильтры. Забитый воздушный фильтр увеличивает расход горючего.

  3. Учитесь простому ремонту. Замена щёток, лампочек, жидкости — это под силу даже новичкам. Видеоинструкции помогут.

Страховка без переплат

  1. Сравнивайте полисы. Не оформляйте первую попавшуюся страховку — проверьте предложения разных компаний.

  2. Установите телематику. Чем аккуратнее вы водите, тем дешевле страховка.

  3. Оформляйте полис с франшизой. Мелкие повреждения — за ваш счёт, зато цена ниже.

  4. Ограничьте круг водителей. Чем меньше людей вписано — тем дешевле.

Ещё пару хитростей

  1. Ищите бесплатные парковки. Да, это не всегда быстро. Но экономия заметная.

  2. Откажитесь от каско. Если машина старая и не под продажу — полис может быть избыточным.

  3. Не увлекайтесь автохимией. Очередная банка "волшебной" жидкости — лишняя трата.

  4. Следите за акциями. Многие СТО и магазины проводят распродажи и дают скидки — грех не воспользоваться.

Эти советы не требуют кардинальных жертв — только здравого смысла. Проверьте их на практике, и авто перестанет быть чёрной дырой для бюджета.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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