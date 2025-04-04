Рассказываем, зачем прохожие фотографируют машины и чем это грозит владельцам

1:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Если кто-то фотографирует ваш автомобиль — это ещё не повод хвататься за голову. В большинстве случаев за объективом скрывается просто любопытство. Но бывают и исключения, которые могут обернуться неожиданными и неприятными последствиями.

Фото: unsplash.com by Том Содог, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек в капюшоне с телефоном

Что именно привлекает внимание прохожих

Иногда взгляд зацепляется за необычные номера, интересный тюнинг или редкую модель. Кто-то восхищён внешним видом, кто-то коллекционирует снимки авто. Сценарий чаще всего безобидный. Но расслабляться полностью — не стоит.

Ваш номер — в интернете

Существуют онлайн-базы с фотографиями автомобилей. Пользователи загружают туда всё подряд — как свои фото, так и найденные в интернете. Достаточно ввести в поиск "каталог номеров", чтобы попасть в один из таких ресурсов. Узнать, что ваше авто уже там — возможно. Удалить — почти невозможно.

Иногда за фото — жалоба

Если ваш автомобиль припаркован с нарушениями, его снимок может тут же отправиться в ГАИ. Есть официальные сайты и даже приложения вроде "Помощника Москвы", где за такие действия начисляют бонусы. А ещё существуют паблики, где коллекционируют фото "героев парковки" — и там уже речь идёт не только о правилах, но и об общественном порицании.

Как это используют мошенники

Фотография вашей машины может стать приманкой. На её основе создают фальшивые объявления: "продают" авто, собирают предоплату и исчезают. Чтобы избежать распознавания через поиск по картинке, злоумышленники предпочитают оригинальные снимки. В итоге обманутые покупатели могут стучаться к настоящему владельцу — с обвинениями и требованием вернуть деньги.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

