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Первая, но не признанная: как скромная Нива изменила мир внедорожников навсегда

2:54
Авто

Трудно поверить, но первый советский внедорожник, появившийся почти полвека назад, навсегда изменил мировой автопром. "Нива" стала не просто народной любимицей — она незаметно для всех подвела индустрию к созданию кроссоверов.

Ваз 2121 Нива
Фото: commons.wikimedia.org by Meccano.Cat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ваз 2121 Нива

Как всё начиналось

Всё закрутилось в конце 1960-х, когда главный конструктор ВАЗа Владимир Соловьёв предложил создать автомобиль повышенной проходимости для сельской местности. Проект поддержали, но первые шаги оказались тернистыми: ИМЗ подготовил несколько прототипов, включая АЗЛК-415, 416 и Иж-14, но до конвейера они не добрались.

Тем временем из Кремля поступил чёткий запрос: стране нужен надёжный внедорожник с комфортом легковушки. И конструкторы не подвели.

Споры, эксперименты и первый образец

В апреле 1971 года прошёл технический совет, где инженеры разбились на два лагеря: одни хотели "классику" с рамой и барабанами, другие мечтали о независимой подвеске и новом подходе. Победила вторая идея. Уже к следующей весне появился первый образец, и началась проработка документации.

В основе "Нивы" лежали хорошо знакомые компоненты от ВАЗ-2106: коробка, мотор, оптика и даже элементы интерьера. Такая унификация позволила ускорить разработку. Уже в 1973 году конструкторы дали "зелёный свет" серийному производству.

Проверка на прочность

До 1976 года машина проходила жёсткие испытания. Её проверяли в условиях Урала, сравнивали с УАЗ-469, Range Rover и Land Rover. Причём испытания включали не только бездорожье, но и стандартные легковые маршруты. Все тесты "Нива" прошла блестяще.

В июле 1975 года было принято официальное решение о запуске модели в серию. Первый серийный экземпляр сошёл с конвейера в апреле 1977 года, а спрос оказался настолько бешеным, что объёмы производства пришлось экстренно увеличивать — сначала до 50, а потом и до 75 тысяч машин в год.

Народный внедорожник с мировой судьбой

Скромная внешне, "Нива" оказалась технически гениальной. Она завоевала не только деревенские дороги, но и экспортные рынки. Это был настоящий успех — без громких лозунгов, но с большим резонансом.

А та самая легенда о детских именах в названии "Нивы" — всего лишь миф. Настоящая история — в технологиях, идеях и смелости пойти наперекор стандартам.

Уточнения

«Ни́ва» (код кузова ВАЗ-2121 для трёхдверной модели и ВАЗ-2131 для пятидверной, в разное время также выпускалась под названиями Lada Niva, LADA 4x4 и LADA Niva Legend) — советский и российский автомобиль повышенной проходимости — внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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