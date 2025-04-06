Забитый радиатор, сломанный датчик и ещё 3 причины, по которым мотор закипает

С наступлением тепла и заторами на дорогах возрастает риск перегрева двигателя, особенно у машин с пробегом. За охлаждение отвечает целый комплекс узлов и компонентов, и сбой в любом из них может привести к "закипанию" мотора.
Основной задачей системы охлаждения остаётся поддержание стабильной температуры. Проблемы начинаются, когда один из элементов начинает работать неправильно. Вентиляторы могут не включаться из-за перегоревшего предохранителя или неисправного датчика. Временное решение - подключить вентилятор напрямую, чтобы он работал постоянно и сбивал температуру.
Трубки системы охлаждения после зимы часто теряют эластичность. Трещины, износ хомутов и стареющие прокладки становятся причиной утечек антифриза. За этим важно следить, особенно на старых авто, ведь даже небольшая протечка может быстро перерасти в серьёзную проблему.
Отдельное внимание стоит уделить термостату. Он регулирует движение охлаждающей жидкости, и если из-за загрязнений начинает заедать, циркуляция нарушается, что ведёт к перегреву.
Радиатор - ещё одна уязвимая точка. Со временем он забивается пылью, насекомыми и дорожной грязью. В таком состоянии радиатор не способен нормально рассеивать тепло. Поэтому профилактическая чистка хотя бы раз в пару лет — это залог исправной работы всей системы.
Также стоит внимательно подходить к выбору антифриза. Поддельные или некачественные жидкости могут оседать в системе, образуя пробки и вызывая перегрев. Лучше использовать только проверенные составы и менять их не реже одного раза в год.
Наконец, не стоит забывать о моторном масле. Оно не только смазывает, но и отводит часть тепла от двигателя. Его низкий уровень также может вызвать рост температуры и перегрев.
Грамотное внимание к каждому элементу охлаждающей системы поможет не только сохранить здоровье двигателя, но и сэкономить на ремонте в будущем.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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