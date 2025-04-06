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Забитый радиатор, сломанный датчик и ещё 3 причины, по которым мотор закипает

2:11
Авто

С наступлением тепла и заторами на дорогах возрастает риск перегрева двигателя, особенно у машин с пробегом. За охлаждение отвечает целый комплекс узлов и компонентов, и сбой в любом из них может привести к "закипанию" мотора.

двигатель
Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain
двигатель

Основной задачей системы охлаждения остаётся поддержание стабильной температуры. Проблемы начинаются, когда один из элементов начинает работать неправильно. Вентиляторы могут не включаться из-за перегоревшего предохранителя или неисправного датчика. Временное решение - подключить вентилятор напрямую, чтобы он работал постоянно и сбивал температуру.

Трубки системы охлаждения после зимы часто теряют эластичность. Трещины, износ хомутов и стареющие прокладки становятся причиной утечек антифриза. За этим важно следить, особенно на старых авто, ведь даже небольшая протечка может быстро перерасти в серьёзную проблему.

Отдельное внимание стоит уделить термостату. Он регулирует движение охлаждающей жидкости, и если из-за загрязнений начинает заедать, циркуляция нарушается, что ведёт к перегреву.

Радиатор - ещё одна уязвимая точка. Со временем он забивается пылью, насекомыми и дорожной грязью. В таком состоянии радиатор не способен нормально рассеивать тепло. Поэтому профилактическая чистка хотя бы раз в пару лет — это залог исправной работы всей системы.

Также стоит внимательно подходить к выбору антифриза. Поддельные или некачественные жидкости могут оседать в системе, образуя пробки и вызывая перегрев. Лучше использовать только проверенные составы и менять их не реже одного раза в год.

Наконец, не стоит забывать о моторном масле. Оно не только смазывает, но и отводит часть тепла от двигателя. Его низкий уровень также может вызвать рост температуры и перегрев.

Грамотное внимание к каждому элементу охлаждающей системы поможет не только сохранить здоровье двигателя, но и сэкономить на ремонте в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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