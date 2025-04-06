Не глушишь двигатель на АЗС: тогда приготовься к этим последствиям

Многие водители продолжают спорить, стоит ли глушить двигатель во время заправки. Кто-то считает это лишней мерой, особенно на новых автомобилях, другие же неуклонно следуют правилам. Однако практика показывает: выключение мотора — это не просто рекомендация, а вопрос безопасности, продуманной и закреплённой на уровне законодательства.
Во-первых, это правило прописано в регламентах, регулирующих работу автозаправочных станций. Причина в опасности воспламенения: старые автомобили могут дать искру из выхлопной системы или системы зажигания. Даже современные машины не застрахованы от редких, но возможных технических сбоев, а наличие паров топлива в воздухе делает такую искру крайне опасной.
Во-вторых, во время заправки происходит перемешивание содержимого бака, и осевшие загрязнения могут подняться. Если двигатель работает, топливный насос продолжает качать топливо, а вместе с ним — частицы со дна. В итоге возрастает риск засорения топливного фильтра.
Наконец, не стоит забывать о человеческом факторе. Когда водитель покидает салон с работающим мотором, он рискует: машина становится лёгкой добычей для угонщика. Особенно если в замке зажигания остались ключи или открыт салон.
Выключить двигатель перед заправкой — простое действие, которое может уберечь от серьёзных последствий. И пусть современные авто надёжны, безопасность всегда должна быть на первом месте.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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