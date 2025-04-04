Температура поползла вверх — один трюк может спасти мотор прямо в пробке

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Весенние пробки стали настоящим испытанием для двигателей, особенно в подержанных машинах. Стоит только немного прогреть мотор в плотном трафике — и стрелка температуры начинает тревожно ползти вверх. В такой момент важно действовать быстро и без паники.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

Самый простой и действенный способ временно снизить температуру - включить печку на максимум и выставить обогрев на самую высокую температуру. Это даст возможность отвести часть тепла от двигателя в салон. Чтобы при этом не изнывать от жары, лучше сразу опустить окна. Такой способ не решит проблему полностью, но поможет выиграть время и доехать до ближайшей безопасной точки.

Если перегрев застал вас в заторе и есть возможность остановиться — сделайте это. Заглушите мотор, откройте капот и дайте двигателю остыть. Главное - не лить воду на горячие детали и не пытаться сразу открутить крышку расширительного бачка, чтобы не получить ожог.

Важно помнить: перегрев — не просто мелкая неприятность. Если вовремя не остановиться, можно получить деформированную головку блока цилиндров, утечку антифриза внутрь двигателя и капитальный ремонт с внушительным счётом.

Чтобы до этого не дошло, стоит регулярно проверять уровень и состояние охлаждающей жидкости, следить за чистотой радиатора и не пренебрегать техническим обслуживанием. Немного внимания - и дорогостоящих проблем можно избежать.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

