Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бородина рассказала, какую информацию выяснила о Сердюкове перед свадьбой
Ханна раскрыла, как преодолела трудности в отношениях с продюсером Пашу: уходила и плакала
Миллионные долги и отказ выплачивать алименты: раскрыты финансовые проблемы жениха Виктории Дайнеко
Не только сломанное! Вот когда сиденье унитаза требует вашего внимания
Мифы развеяны! Как БРИКС вносит свою лепту в мировую экономику — не за горами саммит в Бразилии
Ивлеева расставила приоритеты: блогерша зарегистрировала товарный знак для продажи алкоголя
Юлия Снигирь отреагировала на критику образа на премьере фильма Батя 2: до слёз
Удивительный способ подкормки: груши налились соком за 2 недели
ТОП-10 российских автомобилей в 2024 году

Температура поползла вверх — один трюк может спасти мотор прямо в пробке

1:33
Авто

Весенние пробки стали настоящим испытанием для двигателей, особенно в подержанных машинах. Стоит только немного прогреть мотор в плотном трафике — и стрелка температуры начинает тревожно ползти вверх. В такой момент важно действовать быстро и без паники.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Самый простой и действенный способ временно снизить температуру - включить печку на максимум и выставить обогрев на самую высокую температуру. Это даст возможность отвести часть тепла от двигателя в салон. Чтобы при этом не изнывать от жары, лучше сразу опустить окна. Такой способ не решит проблему полностью, но поможет выиграть время и доехать до ближайшей безопасной точки.

Если перегрев застал вас в заторе и есть возможность остановиться — сделайте это. Заглушите мотор, откройте капот и дайте двигателю остыть. Главное - не лить воду на горячие детали и не пытаться сразу открутить крышку расширительного бачка, чтобы не получить ожог.

Важно помнить: перегрев — не просто мелкая неприятность. Если вовремя не остановиться, можно получить деформированную головку блока цилиндров, утечку антифриза внутрь двигателя и капитальный ремонт с внушительным счётом.

Чтобы до этого не дошло, стоит регулярно проверять уровень и состояние охлаждающей жидкости, следить за чистотой радиатора и не пренебрегать техническим обслуживанием. Немного внимания - и дорогостоящих проблем можно избежать.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении
Экономика и бизнес
VPN не поможет: Роскомнадзор требует от операторов данные об устройствах пользователей и их местоположении Аудио 
Автомобили стали роскошью: почему россияне отказались от покупок?
Авто
Автомобили стали роскошью: почему россияне отказались от покупок? Аудио 
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Красота и стиль
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили Аудио 
Популярное
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу

Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.

Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Весенне-летнее наступление ВС РФ началось: армия Украины на краю пропасти Дмитрий Плотников Командующий армией США в Европе Каволи не поддержал стремление Трампа к прекращению огня на Украине Любовь Степушова Суджа: что варится в котле войны Дарья Асламова
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Последние материалы
Мифы развеяны! Как БРИКС вносит свою лепту в мировую экономику — не за горами саммит в Бразилии
Ивлеева расставила приоритеты: блогерша зарегистрировала товарный знак для продажи алкоголя
Юлия Снигирь отреагировала на критику образа на премьере фильма Батя 2: до слёз
Удивительный способ подкормки: груши налились соком за 2 недели
ТОП-10 российских автомобилей в 2024 году
Русская запеканка, о которой все забыли — а зря
Белые джинсы и пять образов, от которых вы не сможете отвести взгляд
Тренировки без боли: знак прогресса или тупик? Развенчиваем популярный миф
Косметический абсурд: 8 трендов, которые запрещают врачи
Сын Децла показал возлюбленную, которая на шесть лет старше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.