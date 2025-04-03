Минпромторг идёт в атаку: как рынок автотоваров очистят от фейков

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Контрафактные моторные масла становятся всё большей угрозой для автомобилей в России. Чтобы защитить потребителей и очистить рынок от подделок, Министерство промышленности и торговли РФ запускает систему обязательной маркировки таких товаров.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain масло

Как отмечает директор автокомпании Ирина Франк, эта инициатива — "ключ к более устойчивому и честному рынку", где контроль качества будет играть решающую роль. Особенно актуальна мера на фоне участившихся случаев выхода двигателя из строя после использования сомнительных масел.

Минпромторг уже утвердил план действий. Ожидается тесное сотрудничество с бизнесом и профильными организациями, которые будут заниматься самой маркировкой продукции. Кроме масел, под новую систему попадут и другие важные автокомпоненты — рулевые механизмы, подвески, свечи зажигания. Цель — обеспечить прозрачность цепочек поставок и гарантировать подлинность деталей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

