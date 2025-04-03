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Новые правила для водителей: как получить российские права без нервов?

1:39
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Если ваши водительские права истекли в 2022 году — не паникуйте. Их автоматически продлили на три года — до 1 января 2025 года. То же правило работает для прав, срок которых истёк в 2023 году: их нужно будет заменить до 1 января 2026-го. Но важно: повторно продлевать такие документы нельзя. Если срок уже был продлён один раз — придётся менять.

сдача на водительские права
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сдача на водительские права

Для тех, кто недавно получил российское гражданство, есть другой порядок. Иностранные права больше не подойдут — нужно оформить российские.

До 1 апреля 2024 года это можно было сделать по упрощённой схеме. Сейчас же — только после экзамена по ПДД. А если вы планируете водить грузовик или автобус (категории C и D), придётся пройти полноценный курс в автошколе и сдать и теорию, и практику.

Есть исключения: белорусские права можно заменить на российские без экзаменов. Граждане Абхазии — тоже, если у них действительные удостоверения.

Тем, у кого права недействительны, придётся пройти медкомиссию: терапевт, офтальмолог, нарколог и психиатр. В Москве есть сервис "одного окна", где всё можно сделать в одном месте. Не забудьте также оплатить госпошлину.

Важно: продлённые права действуют только на территории России. За границей они не признаются — даже в Белоруссии. А международные права работают только при наличии актуального национального удостоверения.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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