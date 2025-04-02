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Дорога смерти в Новосибирске: почему здесь гибнут люди?

1:24
Авто

На улице Технической в частном секторе Дзержинского района Новосибирска нет тротуаров — здесь просто негде ходить. Машины мчатся по узкой проезжей части, а пешеходам остаётся лишь прижиматься к обочине. Разрешённая скорость — до 60 км/ч. Знаков, ограничивающих её, нет вовсе.

автомобиль дпс
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобиль дпс

Автоинструктор Сергей Воронов поделился с изданием Om1 Новосибирск, что если снизить скорость хотя бы до 40 км/ч, это может спасти не одну жизнь. Ведь при высокой скорости шанс выжить у пешехода минимален.

Проблемой заинтересовалась Госавтоинспекция: она выдала предписание Департаменту транспорта и благоустройства мэрии. Но, поскольку меры не были приняты, составлен протокол о нарушении закона, и дело передано в прокуратуру.

Улица уже забрала жизни. 22 февраля 2024 года 18-летнего пешехода сбил пенсионер на Nissan. Годом ранее, в марте 2023-го, водитель Land Rover насмерть сбил мужчину около 60 лет.

Местные жители, особенно из частного сектора, давно жалуются на небезопасность улицы. Один из водителей даже назвал её "дорогой смерти". И, кажется, это не метафора, а суровая реальность.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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