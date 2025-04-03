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УАЗ сделал важный апгрейд двигателя — но не для всех моделей

1:53
Авто

В Сети появилась фотография новой головки блока цилиндров (ГБЦ) модернизированного двигателя ЗМЗ-409, устанавливаемого на внедорожники УАЗ. Снимок и подробности обновлений распространил сам производитель — Заволжский моторный завод (ЗМЗ), сообщает издание "За рулем".

уаз
Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
уаз

Что изменилось в двигателе

Главное нововведение — увеличенное количество точек крепления на крышке клапанов. Причём теперь точки фиксации добавлены не только по периметру, но и в промежутках между свечными колодцами. Это, как подчёркивают в ЗМЗ, должно повысить надёжность соединений и устранить утечки масла, которые ранее случались именно в этих зонах.

"Мы усилили места сопряжения деталей, чтобы исключить протечки и улучшить герметичность", — отмечает пресс-служба завода.

Кроме того, модернизированная ГБЦ теперь оснащается направляющими втулками клапанов, установкой которых занимаются на новом высокоточном оборудовании. Это обеспечит лучшую герметичность камеры сгорания и повысит эффективность газораспределительного механизма.

Какие УАЗы получат обновлённый мотор

На текущий момент известно, что новый двигатель ЗМЗ-409 поступит на:

  • Патриот

  • Пикап

  • Профи

  • СГР ("буханка")

Производство стартует во втором квартале 2025 года — сразу после завершения тестов. В марте эти сроки уже озвучивали, и теперь предприятие их подтвердило.

Неясно лишь одно: почему "обошли" Хантер, который совсем недавно получил 150-сильную версию того же ЗМЗ-409. Возможно, для него готовится отдельная модификация — или этот мотор пока сочли несовместимым по компоновке.

Уточнения

Улья́новский автомоби́льный заво́д (ООО «Ульяновский автомобильный завод», ранее «Ульяновский дважды удостоен ордена Трудового Красного Знамени автомобильный завод имени В. И. Ленина», «Ульяновский завод имени И. В. Сталина», аббревиатуры УльЗИС, УАЗ, UAZ) — предприятие в Ульяновске, основано в июле 1941 года, входит в состав автомобильного холдинга «Соллерс» (бывший «Северсталь-авто»).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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