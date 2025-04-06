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Этот лайфхак с фильтром спасает двигатель от перегрева — проверено дальнобойщиками

2:04
Авто

На первый взгляд, идея звучит странно: зачем устанавливать топливный фильтр в систему охлаждения легкового автомобиля? Но именно этот нестандартный шаг всё чаще выбирают бывалые водители, чтобы продлить срок службы двигателя и предотвратить скрытые поломки.

антифриз
Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
антифриз

Производители не предусмотрели, но водители нашли выход

В грузовиках фильтры в системе охлаждения — обычное дело. Их регулярно меняют, чтобы избежать перегрева. В легковых авто такой опции нет, поэтому энтузиасты идут на хитрость: врезают в контур прозрачный топливный фильтр — временно, но с пользой.

"Когда тосол или антифриз перегревается, водители лезут в бачок и видят прозрачную жидкость. Но это не значит, что система чиста", — отмечают эксперты. — "Фильтр позволяет визуально оценить степень загрязнённости, а не гадать по цвету жидкости".

Как это работает

Фильтр устанавливается перед расширительным бачком, где температура ниже, чем в остальных участках системы. Главное — использовать фильтр с нитяной основой и отстойником, бумажные аналоги быстро размокают и разрушаются. Через 300 км нужно снять фильтр и посмотреть на него: если он весь в ржавчине, накипи и грязи — пора менять антифриз и промывать систему.

Важно: это временное решение, а не штатный элемент. Фильтр для топлива не рассчитан на высокую температуру и давление, поэтому долго оставлять его в системе нельзя.

Для кого это особенно полезно

Такая проверка подойдёт владельцам:

  • авто с неясной историей обслуживания;

  • машин с перегревами, причину которых не удаётся выявить;

  • старых авто с давно не промывавшейся системой охлаждения.

Эта простая манипуляция может спасти двигатель от перегрева, сэкономив десятки тысяч рублей на ремонте. А главное — даёт визуальное понимание состояния системы, которое невозможно получить обычным способом.

Уточнения

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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