Не только за рулём: как водитель может нарушить закон, просто стоя рядом с машиной

Многие водители уверены: если машина припаркована, инспектору ГАИ нечего от них требовать. Мол, не движусь — значит, ничего не нарушаю. Но на самом деле всё обстоит иначе. Даже когда авто стоит, вас могут попросить предъявить документы. И отказ от этого запроса может стоить вам очень дорого.
По закону, водитель обязан предъявлять документы сотруднику полиции не только в момент движения. Нарушения могут происходить и во время стоянки: например, если машина припаркована в неположенном месте, стоит на газоне, мешает движению или имеет нечитаемые номера. Инспектор вправе подойти и потребовать документы даже если вы просто находитесь рядом, а не в салоне.
"Полиция обязана пресекать административные правонарушения вне зависимости от того, движется автомобиль или нет", — напоминает статья 12 закона "О полиции".
Если у инспектора есть основания — например, проверка по ориентировке или контроль безопасности — он может потребовать не только права и СТС, но и ваш паспорт. Отказаться нельзя. Законные требования сотрудника полиции обязательны к выполнению.
Отказ от предъявления документов приравнивается к неповиновению сотруднику полиции. А это уже административное правонарушение по статье 19.3 КоАП РФ, за которое предусмотрены серьёзные санкции:
штраф от 2 000 до 4 000 рублей;
или арест до 15 суток;
или обязательные работы от 40 до 120 часов.
Так что даже если вы припарковались по всем правилам — отказывать инспектору в предъявлении документов не стоит. Может оказаться, что это была проверка, не связанная с нарушениями, но последствия за отказ всё равно последуют.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».
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