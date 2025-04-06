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Не только за рулём: как водитель может нарушить закон, просто стоя рядом с машиной

1:59
Авто

Многие водители уверены: если машина припаркована, инспектору ГАИ нечего от них требовать. Мол, не движусь — значит, ничего не нарушаю. Но на самом деле всё обстоит иначе. Даже когда авто стоит, вас могут попросить предъявить документы. И отказ от этого запроса может стоить вам очень дорого.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

Документы — не только в пути

По закону, водитель обязан предъявлять документы сотруднику полиции не только в момент движения. Нарушения могут происходить и во время стоянки: например, если машина припаркована в неположенном месте, стоит на газоне, мешает движению или имеет нечитаемые номера. Инспектор вправе подойти и потребовать документы даже если вы просто находитесь рядом, а не в салоне.

"Полиция обязана пресекать административные правонарушения вне зависимости от того, движется автомобиль или нет", — напоминает статья 12 закона "О полиции".

Запрос паспорта тоже возможен

Если у инспектора есть основания — например, проверка по ориентировке или контроль безопасности — он может потребовать не только права и СТС, но и ваш паспорт. Отказаться нельзя. Законные требования сотрудника полиции обязательны к выполнению.

Что будет, если отказать

Отказ от предъявления документов приравнивается к неповиновению сотруднику полиции. А это уже административное правонарушение по статье 19.3 КоАП РФ, за которое предусмотрены серьёзные санкции:

  • штраф от 2 000 до 4 000 рублей;

  • или арест до 15 суток;

  • или обязательные работы от 40 до 120 часов.

Так что даже если вы припарковались по всем правилам — отказывать инспектору в предъявлении документов не стоит. Может оказаться, что это была проверка, не связанная с нарушениями, но последствия за отказ всё равно последуют.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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