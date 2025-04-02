Маршрутки СССР: какими они были: обзор малых автобусов — от РАФ-2203 до КАВЗ

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Советские маршрутки были особенной частью городской и междугородней транспортной системы.

Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ЕрАЗ-762В

Они заменяли такси, автобусы и даже электрички на некоторых направлениях. Давай разберёмся, какие малые автобусы использовались в СССР и чем они запомнились.

1. РАФ-2203 "Латвия" — главная маршрутка СССР

Годы производства: 1976-1997. Вместимость: 9-12 пассажиров.

Этот легендарный микроавтобус, произведённый в Латвийской ССР, был основной советской маршруткой. Компактный, манёвренный, но не самый надёжный — именно на таких машинках сотни тысяч людей добирались на работу и домой.

Часто использовался как "маршрутное такси" — проезд стоил дороже, но пассажиров было меньше, чем в автобусе.

Салон — спартанский: жёсткие сиденья, узкий проход, жарко летом, холодно зимой. Главный недостаток — слабый двигатель и постоянные поломки.

2. УАЗ-452 ("Буханка") — маршрутка для бездорожья

Годы производства: с 1965 года (и по сей день!). Вместимость: 8-10 пассажиров.

Этот автобус 4x4 был незаменим там, где дороги заканчивались. Если РАФ ездил по городу, то "Буханка" обслуживала сельские и горные районы.

Использовалась как маршрутка на севере, в деревнях и маленьких городах. Проходимость — фантастическая, но комфорт — минимальный. Часто использовался в качестве вахтового автобуса для рабочих.

3. КАВЗ-685 — деревенская маршрутка

Годы производства: 1967-1993. Вместимость: 24-28 пассажиров.

Этот небольшой автобус на базе ГАЗ-53 встречался в небольших городах и деревнях. Он был чуть больше стандартной маршрутки, но всё равно считался транспортом малой вместимости.

Простая и надёжная конструкция — ломался редко, но если ломался, чинился легко. Мог выполнять междугородние рейсы на 100-200 км. Деревянный каркас и металлический кузов — ржавел быстро, но ездил долго.

4. ЕрАЗ-762 — необычный маршрутный фургон

Годы производства: 1966-1996. Вместимость: 8-10 пассажиров (но чаще перевозил грузы).

Этот автобус с виду больше похож на фургон. Он был разработан в Армении, но использовался по всему СССР. В отличие от РАФа, у него был передний привод, а его салон часто переделывали под сиденья.

Использовался в частных маршрутках и как служебный транспорт. Один из самых спорных автобусов — надёжность оставляла желать лучшего. После СССР многие такие машины переделывали под передвижные лавки и ремонтные мастерские.

Сегодня маршрутки уже не те, но советские машины многие вспоминают с ностальгией. А вы ездили в одной из таких?