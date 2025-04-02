Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 4 упражнения разрушают вашу мечту о стройной фигуре
Миф или правда: может ли розмарин реально улучшить память
Объём без наращивания: лучшие укладки для тонких волос
Возврата не будет: Владимир Машков поставил точку в отношениях с уехавшими артистами
Здесь медлительность стала искусством: удивительный город в Лацио
Ноль рублей на химию: ковёр станет идеально чистым — используем то, что под рукой
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Это не просто жаркое — куурдак с субпродуктами влюбляет с первой ложки
Сокровище под ногами: камень за миллион долларов всё это время лежал у порога

Маршрутки СССР: какими они были: обзор малых автобусов — от РАФ-2203 до КАВЗ

3:23
Авто

Советские маршрутки были особенной частью городской и междугородней транспортной системы.

ЕрАЗ-762В
Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ЕрАЗ-762В

Они заменяли такси, автобусы и даже электрички на некоторых направлениях. Давай разберёмся, какие малые автобусы использовались в СССР и чем они запомнились.

1. РАФ-2203 "Латвия" — главная маршрутка СССР

Годы производства: 1976-1997. Вместимость: 9-12 пассажиров.

Этот легендарный микроавтобус, произведённый в Латвийской ССР, был основной советской маршруткой. Компактный, манёвренный, но не самый надёжный — именно на таких машинках сотни тысяч людей добирались на работу и домой.

Часто использовался как "маршрутное такси" — проезд стоил дороже, но пассажиров было меньше, чем в автобусе.

Салон — спартанский: жёсткие сиденья, узкий проход, жарко летом, холодно зимой. Главный недостаток — слабый двигатель и постоянные поломки.

2. УАЗ-452 ("Буханка") — маршрутка для бездорожья

Годы производства: с 1965 года (и по сей день!). Вместимость: 8-10 пассажиров.

Этот автобус 4x4 был незаменим там, где дороги заканчивались. Если РАФ ездил по городу, то "Буханка" обслуживала сельские и горные районы.

Использовалась как маршрутка на севере, в деревнях и маленьких городах. Проходимость — фантастическая, но комфорт — минимальный. Часто использовался в качестве вахтового автобуса для рабочих.

3. КАВЗ-685 — деревенская маршрутка

Годы производства: 1967-1993. Вместимость: 24-28 пассажиров.

Этот небольшой автобус на базе ГАЗ-53 встречался в небольших городах и деревнях. Он был чуть больше стандартной маршрутки, но всё равно считался транспортом малой вместимости.

Простая и надёжная конструкция — ломался редко, но если ломался, чинился легко. Мог выполнять междугородние рейсы на 100-200 км. Деревянный каркас и металлический кузов — ржавел быстро, но ездил долго.

4. ЕрАЗ-762 — необычный маршрутный фургон

Годы производства: 1966-1996. Вместимость: 8-10 пассажиров (но чаще перевозил грузы).

Этот автобус с виду больше похож на фургон. Он был разработан в Армении, но использовался по всему СССР. В отличие от РАФа, у него был передний привод, а его салон часто переделывали под сиденья.

Использовался в частных маршрутках и как служебный транспорт. Один из самых спорных автобусов — надёжность оставляла желать лучшего. После СССР многие такие машины переделывали под передвижные лавки и ремонтные мастерские.

Сегодня маршрутки уже не те, но советские машины многие вспоминают с ностальгией. А вы ездили в одной из таких?

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Не прихоть, а древний инстинкт: как собаки показывают любовь без слов
Домашние животные
Не прихоть, а древний инстинкт: как собаки показывают любовь без слов Аудио 
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Наука и техника
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент Аудио 
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Новости спорта
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Сводка с фронта: Киев доукомплектовывает очередную бригаду смерти, США расписались в бессилии Дмитрий Плотников США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент
Последние материалы
Эти 4 упражнения разрушают вашу мечту о стройной фигуре
Сводка с фронта: Киев доукомплектовывает очередную бригаду смерти, США расписались в бессилии
Миф или правда: может ли розмарин реально улучшить память
Объём без наращивания: лучшие укладки для тонких волос
Возврата не будет: Владимир Машков поставил точку в отношениях с уехавшими артистами
Здесь медлительность стала искусством: удивительный город в Лацио
Ноль рублей на химию: ковёр станет идеально чистым — используем то, что под рукой
Старые шины — новое золото для штрафов: не сдал вовремя — потерял деньги
Это не просто жаркое — куурдак с субпродуктами влюбляет с первой ложки
Сокровище под ногами: камень за миллион долларов всё это время лежал у порога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.