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Фары гаснут, а менять ничего не нужно: простое средство решает проблему

1:02
Авто

Плохой свет фар - проблема, с которой сталкиваются многие водители. Причины бывают разные: от перегоревшей лампы до проблем с проводкой. Но чаще всего виновато банальное загрязнение поверхности фары.

ксеноновые фары автомобиля
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ксеноновые фары автомобиля

Со временем на стекле образуется тусклый налёт, который ухудшает светопропускание. Хорошая новость — устранить его можно своими руками, без лишних затрат и визита к специалистам.

Простой способ полировки

Чтобы вернуть фарам яркость, понадобятся только зубная паста и мягкая ворсяная тряпка. Нужно выдавить немного пасты на ткань и тщательно, но аккуратно, натереть ей стекло фары. Особые частички пасты действуют как абразив, устраняя загрязнение, а мягкий материал не оставляет разводов и царапин.

После такой процедуры фары снова начинают светить ярко и эффективно, а машина выглядит опрятнее. Главное — не забывать повторять чистку по мере необходимости.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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